El Congreso español aprobó la ley de amnistía: ¿bastará para apaciguar al independentismo catalán?

Previo visto bueno de la Comisión de Justicia, el Congreso de los Diputados aprobó en sesión plenaria extraordinaria la proposición de ley de amnistía que el gobernante Partido Socialista había pactado con los independentistas catalanes de Junts y ERC.Ahora el texto pasará al Senado, dominado por el opositor Partido Popular (PP), que había intentado frenar su tramitación mediante un escrito con el que reclamaba la supresión de los cambios realizados. Se trata de tres enmiendas al articulado y una al preámbulo de la ley con las que ampliar la medida de gracia a los posibles delitos de terrorismo, alta traición y malversación de fondos públicos que se pudieron cometer durante el proceso independentista en Cataluña.Pero es de esperar que en el Senado la tramitación de la ley se demore hasta dos meses, pues el PP cambió el Reglamento de la cámara alta para que esta iniciativa legislativa no se tramite por el procedimiento de urgencia. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, recalcó que la amnistía "no es reconciliación, es sumisión" y que "divide" a España y Cataluña "en dos"."Esta ley no pasará el filtro del Senado, de la justicia y de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así", añadió.¿Se pasa página con la amnistía?A tenor de lo dispuesto por el texto, cualquier independentista encausado puede beneficiarse de la amnistía, pues la ley adapta a la legislación europea los delitos mencionados, al incorporar a tal efecto las recomendaciones de la Comisión de Venecia (un órgano consultivo del Consejo de Europa). Queda así "ajustada a derecho y preparada para el recorrido y el encaje europeo", en palabras de Josep María Cervera, diputado de Junts."Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y el encuentro", declaró por su parte Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.Pero en este aparente clima de entendimiento, las formaciones independentistas no reniegan de sus objetivos políticos. "Esto no es un punto y final, continuamos, ahora podremos comenzar a hacer política de igual a igual y nuestro objetivo sigue siendo el de la independencia", manifestó a los medios la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a la salida del Pleno. ERC lo expresa en términos incluso más explícitos. "Seguiremos el camino de la liberación nacional", dijo su diputada Pilar Vallugera.Para unos la ley abre una vía al apaciguamiento, para otros solo supone un punto desde el que tratar de retomar su agenda. Es decir, el mundo independentista catalán "no percibe" la amnistía como "un punto y aparte del que pasar página", explica a Sputnik Toni Aira, profesor de Comunicación Política e Institucional de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM).Aira recuerda que hasta esos comicios, la amnistía se percibía como una opción "casi imposible", también por parte del PSOE, y solo era defendida por organizaciones independentistas de corte social, como Omnium. "Era más bien una apelación retórica antes que una apuesta nítida". Pero todo cambió tras el 23-J, cuando los siete votos de Junts se revelaron imprescindibles para que Pedro Sánchez pudiera investirse presidente."Junts puso la amnistía como condición, y para que no se anotase el tanto en solitario, ERC puso ahí también todo el acento, diciendo que ellos también la querían", concluye Aira.El encaje europeo y su ajuste a derechoEn principio, las enmiendas a la ley supervisadas por la Comisión de Venecia han buscado apuntalar la robustez del texto legal, también de cara a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de España (TC), que es quien decide en última instancia si una norma es legal o no, pues a buen seguro el PP y Vox invocarán su arbitrio."Técnicamente, la ley sigue igual. Lo que sucede es que ahora permite aplicar la amnistía a algunos delitos que están tipificados como terrorismo", asegura a Sputnik Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US) y ex magistrado del TC, que explica que la ley se aplicará a los acusados de aquellos delitos de terrorismo que la normativa de la UE no contempla como tales, para que el texto "no pierda constitucionalidad"."¿Cómo lo hacen? Pues refiriendo como supuesto de hecho la amnistía a la directiva europea 2017/541,[S1] que define qué es el terrorismo; básicamente, atentar contra la vida de las personas. Quien lo haya hecho, no podrá beneficiarse de la amnistía, pero cualquier persona cuya acusación de terrorismo no haya consistido en atentar contra la vida de las personas, pues sí podrá beneficiarse. De esta manera se consigue que la amnistía siga siendo proporcional".A juicio de Urías, la labor del TC será examinar esa proporcionalidad. "Es decir, si el sacrificio del Derecho que se realiza al no aplicar la ley, es proporcional y acorde con la finalidad que se busca. Y la finalidad que se busca es la concordia social", precisa.En suma, si, como es previsible, el PP recurre la ley ante el TC, este deberá establecer si, en aras de calmar los ánimos en la sociedad catalana, el perdón a acusados de terrorismo sin finalidad homicida es desproporcionado o no. "Porque no puedes desproteger el derecho a la vida para proteger la paz social", apunta Urías. Pero retirado este punto, la ley asume que deja de protegerse algún otro derecho (a la propiedad, al orden público, etc.) para lograr la concordia. "Y eso sí que es una relación proporcional, luego yo creo que el TC debería abordarlo de esa manera", concluye J. Urías.Amnistía y eleccionesLuego de no poder aprobar en el Parlamento catalán los presupuestos de la región, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, convocó elecciones anticipadas para el 12 de mayo, un mes antes que los comicios al Europarlamento y sin posibilidad material de que la Ley de amnistía se ratifique definitivamente en el Congreso de los Diputados tras su previsible vuelta del Senado.Y al no ser todavía de aplicación el 12 de mayo, Carles Puigdemont, por ejemplo, no podrá personarse en Cataluña para participar en la campaña electoral. No obstante, tanto Junts como ERC buscarán desgastar a los socialistas catalanes, la fuerza más votada en la anterior cita electoral de 2021. El anuncio ha sacudido el tablero político en España, no solo en Cataluña. Así, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el Congreso antes de la votación de la Ley de amnistía, aludió a estos próximos comicios.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

