https://sputniknews.lat/20240315/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-las-elecciones-presidenciales-en-rusia-1148976708.html

Todo lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales en Rusia

Todo lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales en Rusia

Sputnik Mundo

Millones de ciudadanos rusos acudirán a las urnas del 15 al 17 de marzo para votar en las elecciones presidenciales de 2024. 15.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-15T18:52+0000

2024-03-15T18:52+0000

2024-03-15T18:52+0000

elecciones

elecciones presidenciales en rusia (2024)

rusia

política

vladímir putin

nikolái jaritónov

comisión electoral central de rusia

sputnik explica

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0f/1148976298_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_a3e9cabe423de04369a4d016ad0a8c72.jpg

El 25 de febrero comenzó el voto anticipado para las elecciones presidenciales rusas de 2024, las octavas en la historia moderna del país. Esto permite a los ciudadanos que no pueden acudir físicamente a los colegios electorales habituales, por residir o trabajar en lugares extremos o de difícil acceso, emitir su voto hasta el 14 de marzo. Además, los ciudadanos rusos residentes en el extranjero empezaron a votar el 1 de marzo.El acto principal de las elecciones se celebrará en toda Rusia, por toda su vasta extensión geográfica, así como en el mar, abarcando a la nación en su totalidad, desde el Extremo Norte hasta la zona de operación militar especial y las regiones reincorporadas, e incluso a bordo de buques en el Mar de Ojotsk.Los días 15 y 16 de marzo, se colocarán estratégicamente mesas electorales móviles cerca de la zona del conflicto, que cubrirán las áreas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhie, Jersón, Bélgorod, Briansk y Kursk, así como Crimea. Con esta iniciativa se pretende garantizar que los ciudadanos que residen en estas zonas tengan fácil acceso al proceso de votación.La participación electoral en las anteriores elecciones presidenciales de 2018 fue del 67,5%. En 2024, se espera que la participación sea del 71%, predice el Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia (VCIOM, por sus siglas en ruso).¿Cómo eligen en Rusia a su presidente?El presidente de la Federación Rusa es elegido para un mandato de seis años por los ciudadanos de la Federación Rusa mediante sufragio universal, igual y directo por voto secreto. Las elecciones al cargo del jefe de Estado se celebran en el distrito electoral federal único que comprende todo el territorio de la Federación Rusa.El Consejo de la Federación Rusa, la cámara alta del parlamento, designó oficialmente el 17 de marzo de 2024 como día de las elecciones presidenciales. Posteriormente, la Comisión Electoral Central (CEC) del país anunció que la votación tendría lugar durante tres días, del 15 al 17 de marzo.¿Qué hay de nuevo en las elecciones de 2024?Por primera vez se utilizará el sistema de voto electrónico a distancia, para elegir al jefe de Estado, conforme a una decisión adoptada por la Comisión Electoral Central. Los electores de 29 regiones rusas podrán votar a distancia.Para participar en la votación electrónica a distancia, los votantes debían presentar una solicitud entre el 29 de enero y el 11 de marzo, en un plazo de 45 días antes del inicio de las jornadas electorales.Sistema de procesamiento electrónico de votosEste innovador sistema de procesamiento de papeletas es un sofisticado sistema electrónico que utiliza un escáner especial para leer y procesar las papeletas marcadas y contabilizar los resultados. El sistema de procesamiento electrónico de votos es un complejo de hardware y software que cuenta los votos y lleva a cabo automáticamente los procedimientos estándar previstos en la legislación electoral. El protocolo de la comisión electoral puede visualizarse en la impresora conectada al sistema electrónico, que se envía automáticamente a la comisión electoral superior.Votante móvilEl mecanismo del votante móvil ofrece a los ciudadanos rusos la posibilidad de votar en un centro electoral distinto al de su domicilio. El sistema también permite a los ciudadanos votar por Internet, a menos que esta opción no esté disponible en una determinada región del país. En ambos casos debe presentarse una solicitud oficial antes de las elecciones.Los ciudadanos rusos han presentado más de 5 millones de solicitudes para votar a través del sistema Votante Móvil, y más de 4 millones de solicitudes para votar a distancia, declararon desde la Comisión Electoral.Sistema Automatizado Estatal de EleccionesEl sistema automatizado estatal de elecciones es un programa informático que garantiza el recuento de las papeletas de manera precisa y rápida. El sistema facilita el proceso en todas sus fases, incluida la planificación y preparación, el registro de votantes, el procesado de los datos sobre los candidatos, la realización de la votación, así como su resumen y procesamiento estadístico final.¿Quién puede ser candidato a la presidencia en Rusia?Los ciudadanos rusos que no sean menores de 35 años y hayan residido permanentemente en Rusia durante al menos 10 años pueden ser elegidos al cargo de presidente.Los siguientes ciudadanos de Rusia no tienen derecho a ser candidatos:¿Quién puede votar en las presidenciales rusas?De acuerdo con la Comisión Electoral Central, hay 112,3 millones de ciudadanos con derecho a voto en el territorio del país, y alrededor de 1,9 millones de ciudadanos con derecho a voto que residen en el extranjero.Quienes hayan sido declarados incompetentes por un tribunal o estén cumpliendo una pena de prisión por sentencia judicial no pueden participar en actividades electorales.¿Quién se presenta como candidato a las elecciones presidenciales de Rusia en 2024?Cuatro candidatos compiten por el alto cargo:Todos los candidatos que se presentan a la carrera presidencial tienen estudios superiores: Putin está especializado en derecho, Davankov en historia, Slutski en gestión y Jaritónov en estudios agrarios. En cuanto a títulos académicos, Putin, y Slutski son doctores en economía, mientras que Jaritónov ostenta un doctorado en sociología además de uno en economía.En cuanto a la edad, Nikolái Jaritónov es el candidato de más edad, con 75 años, mientras que Vladislav Davankov, que cumplirá 40 el 17 de marzo de 2024, es el aspirante más joven.Leonid Slutski y Vladislav Davankov son recién llegados a la carrera presidencial, pero los otros dos aspirantes tienen experiencia previa en la competición por el cargo más importante del país. Vladímir Putin ha participado en cuatro elecciones presidenciales, mientras que Nikolái Jaritónov se presentó en 2004.¿Quién observará el proceso de votación?Los observadores electorales son ciudadanos que vigilan el cumplimiento del procedimiento electoral con la ley, supervisan el proceso y registran posibles infracciones.Los observadores tienen derecho a:A Rusia han llegado delegaciones de observadores internacionales de 36 países, incluidos de 30 parlamentos nacionales, así como de 5 organizaciones internacionales. Entre ellas, la Asamblea Interparlamentaria de Naciones Miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, la Organización para la Cooperación Islámica y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).En total, en las elecciones presidenciales se presentarán más de 200 observadores parlamentarios, además de decenas de expertos electorales.

https://sputniknews.lat/20240314/diputado-venezolano-presidenciales-en-rusia-muestran-la-gran-batalla-de-la-verdad-y-la-mentira-1148956848.html

https://sputniknews.lat/20240229/el-rapido-crecimiento-de-rusia-muestra-su-inmunidad-a-los-trucos-de-occidente-para-debilitar-al-1148635586.html

https://sputniknews.lat/20240210/estos-son-los-4-candidatos-a-la-presidencia-de-rusia-1148114763.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones, elecciones presidenciales en rusia (2024), rusia, política, vladímir putin, nikolái jaritónov, comisión electoral central de rusia