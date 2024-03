https://sputniknews.lat/20240316/eliminar-subsidios-a-los-combustibles-la-costosa-obsesion-de-los-presidentes-de-ecuador-1148987212.html

Eliminar subsidios a los combustibles, la costosa obsesión de los presidentes de Ecuador

16.03.2024

En medio de la necesidad de nuevos recursos para hacer frente a los problemas económicos y financiar el combate al crimen organizado, el Gobierno ecuatoriano volvió a mirar hacia los subsidios a los combustibles, una intervención estatal que se mantiene en el país desde 1974 con el objetivo evitar las subas de la gasolina y el gas y que, de acuerdo a estimaciones, representa un 1,5% del PBI ecuatoriano, más de 2.000 millones de dólares anuales.Si bien había terminado el año 2023 con la intención de volver a estudiar una herramienta para "focalizar" los subsidios y que solo lo paguen los sectores más vulnerables, una reunión entre representantes del Gobierno y la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles dejó entrever la posibilidad de un nuevo mecanismo.Según consignó el medio Ecuavisa a partir de dichos del vicepresidente del gremio, Iván Casanova, la nueva política implicaría hacer subas mensuales de 10 centavos de dólar por galón en las gasolinas extra y ecopaís, hasta alcanzar el precio sin subsidios. De esta manera, el precio sería "universal", aunque se podrían establecer políticas de apoyo a sectores puntuales.La medida, sin embargo, fue desmentida días después por la propia gremial de distribuidores de combustible, que aclararon a medios ecuatorianos que se trató de una propuesta informal y que no es parte de un plan concreto del Ejecutivo. El propio Ministerio de Energía y Minas ecuatoriano debió emitir un comunicado en el que remarca que "hasta el momento no existe una decisión tomada por parte del Gobierno Nacional al respecto".Los posibles impactosEl analista reconoció que el subsidio a los combustibles "representa una fuga de divisas de más de 2.000 millones de dólares anuales" para un país con importantes necesidades fiscales y monetarias, pero advirtió que quienes más reclaman la quita de subsidios para disminuir el gasto público, cámaras empresariales y sectores de la derecha política, "no suelen considerar otros aspectos económicos o sociales igualmente importantes".También consultado por Sputnik, el experto en Sociología Económica Andrés Chiriboga explicó que tanto la gasolina como el gas de uso doméstico "tienen impacto en las cadenas de valor", por lo que los subsidios son fundamentales para "mantener ciertos niveles de precio".Aun así, consignó Chiriboga, el peso de los subsidios es tal en las finanzas estatales que "cuando los gobernantes de turno se empiezan a preocupar mucho por el déficit fiscal, siempre miran al problema de los subsidios, que si bien no es el único, es uno de los más importantes".Las opciones de NoboaHasta ahora, el Gobierno de Noboa maneja dos opciones: estrechar la focalización de subsidios —con precios diferenciales según modelo de vehículo, cilindrada, ingresos del propietario o hasta actividad económica del vehículo— o aplicar un esquema de eliminación gradual para todos los usuarios, tal como surgió en los últimos días.Para el experto, entonces, "es importante focalizarse en las poblaciones vulnerables y en los sectores económicos clave".Iturralde y Chiriboga coincidieron en que la importancia que los últimos gobiernos ecuatorianos le han dado a la quita de subsidios también se relaciona con el vínculo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Iturralde recordó que eliminar los subsidios a los combustibles "es una exigencia del FMI" y ya formaba parte de los acuerdos anteriores firmados entre el organismo multilateral y el país sudamericano.Para Chiriboga, en tanto, la insistencia de Noboa con el tema tiene que ver, justamente, con el fracaso de sus antecesores. "El Gobierno de Noboa retoma este tema porque tanto la supresión de los subsidios como el aumento del IVA son dos grandes temas que le quedaban pendientes a los últimos gobiernos en su acuerdo con el FMI", remarcó.En ese sentido, consideró que el actual presidente ecuatoriano "está haciendo bien los deberes para pensar en un nuevo acuerdo crediticio con el FMI", en el marco de la necesidad de recursos del país pero también de las intenciones de Noboa de ser reelecto en 2025. "Evidentemente con la situación actual no tendría los recursos necesarios para generar obra pública e inversiones", apuntó.Iturralde subrayó que los gobiernos anteriores, tanto el de Lenín Moreno (2017-2021) como el de Guillermo Lasso (2021-2023), fracasaron en su intención de quitar estos subsidios "debido a la oposición de los movimientos sociales, especialmente del movimiento indígena".De todos modos, consideró "poco probable" que la medida vuelva a despertar un nivel de movilización como el de 2019, que incluso obligó a Moreno a trasladar momentáneamente la capital del país a Guayaquil y convocar a una mesa de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie)."Veo poco probable una movilización social fuerte en el futuro, debido a otras preocupaciones políticas y sociales que han creado un contexto de opinión pública desfavorable para la movilización social. La seguridad es hoy la principal preocupación de la gente", aseveró.

