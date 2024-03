https://sputniknews.lat/20240318/por-que-macron-asusta-a-los-franceses-con-un-conflicto-con-rusia--1149038287.html

¿Por qué Macron asusta a los franceses con un conflicto con Rusia?

¿Por qué Macron asusta a los franceses con un conflicto con Rusia?

18.03.2024

Condenando las declaraciones belicosas del mandatario, el político destacó que "se puede hablar de guerra si al menos se tiene un Ejército decente", señalando que en Ucrania se destruyen 10 tanques occidentales al día, mientras que la propia Francia solo tiene 200. Instó a los ciudadanos a elegir su propia política exterior.Según un sondeo del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) para el Journal du Dimanche publicado en la víspera, solo el 28% de los franceses aprueba la gestión de Macron. Al mismo tiempo, en las próximas elecciones de junio al Parlamento Europeo, el partido del presidente está muy por detrás del partido de extrema derecha Rassemblement National (Agrupación Nacional). Así, el 31% de los electores está dispuesto a votar a este partido, mientras que solo el 18% está dispuesto a votar a la coalición presidencial Renacimiento.El finales de febrero, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de la participación de soldados europeos en el conflicto ucraniano, informó que "no se puede descartar nada". El mandatario también aseguró que la UE había acordado crear una "novena coalición para ataques profundos", suministrando a Ucrania misiles de medio y largo alcance. Durante una reunión con líderes de la oposición a principios de marzo, Macron reiteró que Francia no tenía "límites ni líneas rojas" en la cuestión de la ayuda a Ucrania.Tras esas declaraciones, el jefe de Estado fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". Dirigentes de todos los partidos políticos acusaron a Macron de arrastrar a París al conflicto, de frivolidad, y le reprocharon que no consultara al Parlamento sobre estas cuestiones. El canciller alemán, Olaf Scholz, y el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, afirmaron que Berlín no enviaría sus tropas a Ucrania, mientras que el ministro de Exteriores subrayó que los países de la OTAN en su conjunto no iban a hacerlo. Además, el canciller reiteró que no estaba previsto enviar misiles de crucero Taurus de largo alcance a Ucrania. A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aconsejó a Macron que consultara estas cosas con la alianza y sus miembros.Comentando las palabras del presidente francés, desde el Kremlin indicaron que tal desarrollo conduciría inevitablemente a un choque militar directo entre Rusia y la OTAN. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó de importante novedad el mero hecho de discutir la posibilidad de enviar "algunos contingentes a Ucrania".En una entrevista con el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, al que pertenece Sputnik, Dmitri Kiselyiov, el presidente ruso, Vladímir Putin, supuso que Macron estaba resentido con Moscú por la supuesta expulsión de Francia de África por parte de Rusia. De hecho, la parte rusa no ha expulsado a nadie, aseguró, y los países africanos han optado por cooperar de forma independiente con los operadores económicos rusos.Putin también comentó las declaraciones del jefe del Estado francés sobre la cuestión ucraniana. El mandatario ruso advirtió de que la introducción del contingente europeo en Ucrania no cambiaría en nada la situación en el campo de batalla y sólo acarrearía graves consecuencias para Kiev. En respuesta a las palabras de Macron sobre la falta de líneas rojas de Francia con respecto al apoyo a Ucrania, el presidente indicó que Rusia tampoco tendría líneas rojas contra los Estados con ese enfoque. Putin también destacó que Francia podría desempeñar un papel en la resolución pacífica del conflicto de Ucrania, "no todo está perdido todavía".

