https://sputniknews.lat/20240318/que-hacen-las-fuerzas-de-la-otan-en-ucrania-segun-los-medios-occidentales-1149040750.html

¿Qué hacen las fuerzas de la OTAN en Ucrania según los medios occidentales?

¿Qué hacen las fuerzas de la OTAN en Ucrania según los medios occidentales?

Sputnik Mundo

La OTAN no utilizó hasta ahora a sus tropas en los combates en Ucrania, pero mantiene informadores en el terreno para seguir la evolución de los... 18.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-18T18:22+0000

2024-03-18T18:22+0000

2024-03-18T18:22+0000

defensa

otan

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0a/1148846234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0d9192ecfbe62794ea3f7862bb1953a.jpg

El periódico español señaló que algunos de estos informadores no oficiales son militares extranjeros retirados que trabajan como mercenarios en las Fuerzas Armadas de Ucrania.Las fuentes estadounidenses y ucranianas citadas afirmaron que Washington se mostró especialmente activo en la supervisión del uso de la ayuda por parte del Ejército ucraniano, tanto a través de un canal de comunicación entre su embajada y las autoridades de Kiev, como de canales no oficiales.Tras una conferencia sobre Ucrania organizada en París a finales de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los líderes occidentales habían debatido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y que, aunque no se había alcanzado un consenso al respecto, no era posible descartar nada. El 10 de marzo, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, afirmó que ya había tropas de la OTAN en Ucrania, pero no dio detalles sobre su tamaño ni sus países de origen.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia había tomado nota de las declaraciones de Macron y que algunos de los países que participaron en la reunión de París sobre Ucrania habían hecho "una evaluación bastante sobria" de los peligros potenciales de verse envueltos en un conflicto con Rusia.

https://sputniknews.lat/20240317/poco-mas-que-basura-ucrania-se-ha-convertido-en-un-vertedero-del-armamento-viejo-de-occidente-1149013414.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania