https://sputniknews.lat/20240320/amlo-afirma-que-ley-antimigrante-de-texas-es-draconiana-si-pretenden-deportar-no-aceptaremos-1149084635.html

AMLO afirma que ley antimigrante de Texas es "draconiana": "Si pretenden deportar, no aceptaremos"

AMLO afirma que ley antimigrante de Texas es "draconiana": "Si pretenden deportar, no aceptaremos"

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó de "draconiana" la ley de Texas que permite a las fuerzas de seguridad locales detener a las... 20.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-20T15:41+0000

2024-03-20T15:41+0000

2024-03-20T15:41+0000

américa latina

sociedad

seguridad

andrés manuel lópez obrador

méxico

texas

📰 crisis migratoria en eeuu

eeuu

migración

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/14/1149084185_494:889:2555:2048_1920x0_80_0_0_258c578ed7b3c58f16d6e95c1bfe577b.jpg

El mandatario mexicano destacó que la legislación, que también es conocida como SB4, es inadmisible en cuestiones judiciales, ya que este tipo de medidas solo pueden ser aplicadas a nivel federal, no local."[Lo que ocurriría es que] si pretenden deportar, no aceptaremos las deportaciones del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados", aseguró. Sin embargo, López Obrador hizo énfasis en que aún falta un mayor análisis y recursos judiciales para determinar los pasos a seguir por parte de su Administración.El 19 de marzo de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la entrada en vigor de una ley de Texas con la que la Policía local puede arrestar a quienes crucen sin documentos de México hacia el territorio estadounidense para, posteriormente, deportarles o encarcelarles.Mientras tanto, México rechazó el avance de la medida SB4, dado que la nación latinoamericana "reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio", refirió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.Asimismo, la canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que "la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad".Horas más tarde, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU anuló el fallo, mismo que se discutirá este 20 de marzo de 2024, con el fin de determinar si la ley podrá continuar o no.El Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, ha tratado de impedir la aplicación de esta ley y había instado a los jueces a bloquearla, con el argumento de que se trata de una "intrusión sin precedentes en la aplicación de la ley federal de inmigración".La migración irregular ha alcanzado cifras récord en los últimos tres años. Prueba de ello es que, en el año fiscal 2023, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a cerca 3,2 millones de extranjeros indocumentados en todo el país, frente a 2,7 millones en 2022, 1,6 millones en 2021 y 400.650 en 2020, antes de que el actual mandatario de EEUU asumiera el cargo.

https://sputniknews.lat/20240130/un-eventual-cierre-fronterizo-entre-eeuu-y-mexico-desataria-afectaciones-gravisimas-1147849578.html

méxico

texas

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, andrés manuel lópez obrador, méxico, texas, 📰 crisis migratoria en eeuu, eeuu, migración