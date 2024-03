https://sputniknews.lat/20240320/donetsk-avdeyevka-mariupol-en-la-via-del-donbas-electoral-1149082795.html

Donetsk, Avdéyevka, Mariúpol: en la vía del Donbás electoral

Seguir el proceso electoral ruso en Donbás fue una experiencia esclarecedora. Gráficamente, frente a nosotros, todo el peso de la implacable campaña de denigración del Occidente colectivo fue engullido al instante por la rica tierra negra de Novorossiya. La impecable organización, la total transparencia de la votación, el entusiasmo tanto de los trabajadores de los colegios electorales como de los votantes, pusieron de relieve la gravedad histórica del momento político, al mismo tiempo, todo estaba envuelto en un impalpable sentimiento de silencioso júbilo.Se trataba, por supuesto, de un referéndum. Donbás representa un microcosmos de la sólida cohesión interna de los ciudadanos rusos en torno a las políticas del equipo Putin, al tiempo que comparte un sentimiento experimentado por la inmensa mayoría del sur global. La victoria del actual presidente ruso fue una victoria de la mayoría global.Y eso es lo que hace que la enclenque minoría global se ponga aún más furiosa. Con su mayor participación desde 1991, los votantes rusos infligieron una derrota estratégica masiva a los pigmeos intelectuales que pasan por el liderazgo occidental, posiblemente la clase política más mediocre de los últimos 100 años. Votaron por un sistema de relaciones internacionales más justo y estable, por la multipolaridad y por el verdadero liderazgo de Estados civilizados como Rusia. El 87% de Putin fue seguido, de lejos, por los comunistas, con un 3,9%. Esto es bastante significativo, porque este 91% representa un rechazo total al futuro plutocrático globalista de Davos previsto por el 0,001%.Avdéyevka: votar bajo la devastación totalEn la segunda jornada electoral, en la sección 198 del centro de Donetsk, no muy lejos del edificio del Gobierno, fue posible medir plenamente la fluidez y transparencia del sistema, incluso cuando Donetsk no se libró de los bombardeos, a última hora de la tarde y a primera hora de la noche del último día de votaciones.Después, una parada estratégica en un minimercado del barrio. Yuri, un activista, estaba comprando una carga completa de huevos frescos para llevarlos a los civiles casi hambrientos que aún permanecen en Avdéyevka. Diez huevos costaban el equivalente a un dólar y cuarenta céntimos.En la ciudad Yasinovátaya, muy cerca de Avdéyevka, visitamos la escuela número 7, impecablemente reconstruida tras los incesantes bombardeos. La directora, Ludmilla Leónova, una mujer extraordinariamente fuerte, me lleva de visita guiada por la escuela y sus flamantes aulas de química y biología, con un pintoresco alfabeto soviético decorando el aula de lengua rusa. Esperamos que las clases se reanuden en otoño.Cerca de la escuela se ha instalado un centro de refugiados para los que han sido evacuados de Avdéyevka. Todo está impecablemente limpio. Las personas son procesadas, ingresadas en el sistema y luego esperan los papeles en regla. Todos quieren obtener un pasaporte ruso lo antes posible.De momento, se alojan en dormitorios, unas 10 personas en cada habitación. Algunos vinieron de Avdéyevka, milagrosamente, en sus propios automóviles. Hay algunas matrículas ucranianas por ahí. Invariablemente, la expectativa general de las personas es regresar a su propia ciudad, cuando comience la reconstrucción para rehacer sus vidas.Entonces, toca emprender el camino hacia Avdéyevka. Nada, absolutamente nada nos prepara para enfrentarnos a una devastación total. En mis casi 40 años como corresponsal internacional, nunca he visto nada igual, ni siquiera en Irak. En la entrada no oficial de la ciudad, junto al esqueleto de un edificio bombardeado y los restos de la torreta de un tanque, ondean al viento las banderas de todos los batallones militares que participaron en la liberación.Todos los edificios de todas las calles están al menos parcialmente destruidos. Los pocos residentes que quedan se reúnen en un piso para organizar la distribución de suministros esenciales. Encuentro un icono milagrosamente conservado tras la ventana de un piso bajo bombardeado. Las fundaciones pro vivienda sociales merodean por allí, detectadas por un dispositivo portátil, y nuestra escolta militar está en alerta máxima. Nos enteramos de que, al entrar en un apartamento de la planta baja que se mantiene como una especie de mini depósito de alimentos —donde se guardan las donaciones de Yasinovátaya o de los militares—, esa misma habitación, por la mañana, se había convertido en un colegio electoral. Allí votaron los pocos habitantes de Avdéyevka que quedaban.Un hombre casi ciego con su perro explica por qué no puede marcharse. Vive en la misma calle y su apartamento sigue funcionando, aunque no tiene agua ni electricidad. Agrega cómo los ucranianos fueron ocupando cada bloque de apartamentos —con los residentes convertidos en refugiados o rehenes en los sótanos— y luego, presionados por los rusos, reubicados en escuelas y hospitales cercanos hasta que finalmente huyeron. Los sótanos son una pesadilla. Prácticamente no hay luz. La temperatura es al menos 10 grados centígrados inferior a la de la calle. Es imposible imaginar cómo han sobrevivido. Otro residente pasea despreocupado en su bicicleta, rodeado de esqueletos de hormigón abandonados. Los fuertes estampidos —en su mayoría salientes— son incesantes. Luego, en medio de la devastación total, una visión: la elegante silueta de la iglesia de María Magdalena, inmaculadamente conservada. Dmitri, el cuidador, me lleva a recorrerla. Es una iglesia preciosa, las pinturas del techo aún brillan bajo la pálida luz del sol, una magnífica lámpara de araña y la cámara interior prácticamente intacta.El renacimiento de MariúpolLa última jornada electoral transcurre en Mariúpol, que se está reconstruyendo a una velocidad casi vertiginosa: la nueva estación de ferrocarril acaba de ser terminada. La votación se desarrolla sin contratiempos en la escuela número 53, en el distrito de viviendas 711. Un hermoso mural detrás de la urna representa las ciudades hermanas de San Petersburgo y Mariúpol, con las legendarias velas escarlatas de la historia de Alexandr Grin justo en el centro.Vuelvo a visitar el puerto: la carga internacional sigue sin moverse, solo se ven los barcos procedentes de la Rusia continental. Pero el primer acuerdo ha sido alcanzado con Camerún, frutas a cambio de metales y productos manufacturados. En el horizonte se vislumbran otros acuerdos con naciones africanas.La iglesia Pokróvskaya, lugar emblemático de Mariúpol, está siendo cuidadosamente restaurada. Nos recibe el padre Víktor, que ofrece un almuerzo a un grupo de feligreses de la parroquia, y entablamos una agradable conversación sobre la ortodoxia cristiana y la decadencia de Occidente.Subimos a la azotea y recorremos una balaustrada que ofrece una espectacular vista de 360 grados de Mariúpol, con el puerto, la destruida fábrica de hierro Azovstal y el mar ruso de Azov al fondo. Las enormes campanas de la iglesia suenan, como en una metáfora de la resurrección de una hermosa ciudad que tiene el potencial de convertirse en una especie de Niza en el mar de Azov.De vuelta en Donetsk, hay que cancelar la visita a una escuela-museo secreto situado a solo 2 km de la línea de fuego, que visité por primera vez el mes pasado. Donetsk sigue siendo bombardeada.Con Avdéyevka en mente, así como los bombardeos que se niegan a desaparecer, surgen algunas preguntas sobre cifras en el largo viaje de 20 horas de regreso a Moscú.En Chechenia, dirigida por el superpatriota Ramzán Kadírov, la participación fue del 97%. Y nada menos que el 99% votó a Putin. Así que, a diferencia del pasado, olvídense de cualquier intento de una revolución de color en Chechenia. Mismo patrón en el Cáucaso, en la región de Kabardino-Balkaria, la participación fue del 96%. Nada menos que el 94% votó al presidente actual.Situada entre Kazajistán y Mongolia, en la región Tuvá la participación fue del 96%. Y el 95% eligió al mandatario. En el distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, la participación fue del 94%. Pero Putin obtuvo solo el 79% de los votos. En Buriatia hubo un 74% de participación y un 88% para el presidente actual.La clave, una vez más, sigue siendo Moscú. La participación, en comparación con otras regiones, fue relativamente baja: un 67%. Pues la capital sigue estando en gran medida occidentalizada y, en varios aspectos, es ideológicamente globalista, por lo que es más crítica que otras partes de Rusia en lo que se refiere al énfasis patriótico.Y eso nos lleva a lo decisivo. Incluso con el rotundo éxito de Putin, nunca se rendirán. Si alguna vez hay una mínima posibilidad de que una estrategia de guerra híbrida tenga éxito y provoque una revolución de color, el escenario será Moscú. Bastante patético, en realidad, si se compara con las imágenes del presidente ruso saludado por una Plaza Roja abarrotada el 17 de marzo como la estrella de rock definitiva.El Kremlin no se arriesga. Putin se dirigió al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y fue directo al grano: los intentos de sembrar problemas interétnicos, como preludio de revoluciones de colores, deben ser estrictamente reprimidos. El organismo irá a por el siguiente nivel, los traidores serán identificados por su nombre y perseguidos sin prescripción.Tras la euforia electoral, nadie sabe realmente qué ocurrirá a continuación. Tiene que ser algo enormemente significativo, que honre el histórico triunfo electoral del Putin. Ahora tiene carta blanca para hacer cualquier cosa. Prioridad número uno: acabar de una vez por todas con el mestizo terrorista creado por el hegemón que lleva 10 largos años atacando a Novorossiya.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

