El spot con el que Biden quiere ganarse el voto latino pese a las encuestas desfavorables

El spot con el que Biden quiere ganarse el voto latino pese a las encuestas desfavorables

20.03.2024

"Solo hay una opción y tu voto hace la diferencia", asegura el nuevo anuncio difundido por el equipo de campaña del demócrata de 81 años. Bajo el título One opción, el video se dirige en spanglish (una modalidad del habla en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y el inglés) a personas de la tercera edad que padecen diabetes y a sus familiares. Además, la campaña asegura que dicho logro se perdería con Donald Trump, el favorito para ser el abanderado republicano. En noviembre del año pasado, una encuesta del diario estadounidense The New York Times reveló que la brecha del voto latino entre Joe Biden y Donald Trump se redujo de forma dramática. Específicamente, el sondeo elaborado por el Instituto Siena arrojó que la diferencia de la intención de voto entre Biden y Trump en la comunidad hispana es de apenas ocho puntos. En una entrevista previa, el analista internacional Samuel Losada, egresado de la Universidad de Belgrano, detalló a Sputnik que el aumento del apoyo a Trump en la comunidad latina se puede deber a distintos factores, incluidos los fracasos de la Administración Biden. "Si tuviera que decir las tres principales características de Trump que atraen al electorado latino, diría que son su agenda económica, la preocupación por la seguridad fronteriza y una plataforma más ligada a valores religiosos que los demócratas", analizó el especialista. Mientras tanto, la última encuesta de The New York Times dio a conocer que Donald Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos al actual mandatario Joe Biden con una ventaja de cinco puntos si las elecciones se celebraran hoy. Según los resultados del sondeo levantado del 25 al 28 de febrero de 2024, el expresidente republicano obtendría 48% de los votos, mientras que el mandatario demócrata tendría 43% de los sufragios.Mientras que el presidente Biden tiene mayor preferencia entre los votantes de color, Donald Trump tiene las preferencias entre los votantes hispanos, reveló la encuesta.

