¿Por qué crecen las exportaciones de gas ruso a la UE?

En sus palabras, es razonable esperar un crecimiento continuado del suministro de gas ruso a la región.Las exportaciones de gas ruso a Occidente han aumentado un 40% desde principios de año a través del gasoducto TurkStream y el sistema de transporte de gas ucraniano en torno al 23%, muestran cálculos basados en datos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte y datos de Gazprom. Las entregas a la UE y Turquía ascendieron a unos 5.800 millones de metros cúbicos en las 10 semanas de lo que va de 2024, 2.900 millones de metros cúbicos cada una en la primera y la segunda ruta.A pesar del crecimiento del suministro de combustible por gasoducto desde Rusia, a principios de marzo la UE ha reducido las importaciones de gas natural desde principios de 2024 en torno a un 3% respecto a las mismas cifras del año pasado, añadió Belova. "En general, sin embargo, debido al favorable entorno de precios, se espera que la demanda de gas crezca en la región este año", concluyó.Los países europeos, en su conjunto, se enfrentaron a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial. En mayo de 2023, Kiev decidió mantener el tránsito de gas ruso para no perder ingresos y porque los partidarios de Ucrania en Europa siguen dependiendo de los suministros del país euroasiático.Desde mayo de 2022, Kiev ha restringido el tránsito de combustible ruso a través de la estación de Sojránovka en el territorio de la república popular de Lugansk, que se incorporó a Rusia tras referendo en septiembre de 2022.A finales de octubre, el jefe de la empresa ucraniana Naftogaz, Alexéi Chernishov, declaró que Kiev no tiene intención de prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa, que expira a finales de 2024. El presidente del país euroasiático, Vladímir Putin, subrayó que su Estado sigue suministrando combustible a los países europeos y pagando el tránsito de gas a Ucrania porque "tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para con nuestras contrapartes". Señaló que aunque Kiev calificó a Moscú de "agresor", no se negó a recibir el pago por el tránsito.

