AMLO sobre la relación de México con EEUU: "No somos colonia, no somos protectorado de ningún país"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una entrevista al programa '60 minutos', charla en la que habló sobre la relación de México con EEUU... 25.03.2024, Sputnik Mundo

Durante la charla con el programa de CBS, López Obrador también hizo mención sobre la crisis que se vive en la frontera entre México y EEUU, pues la migración irregular ha alcanzado cifras récord en los últimos tres años. Prueba de ello es que, en el año fiscal 2023, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a cerca 3,2 millones de extranjeros indocumentados en todo el país, frente a 2,7 millones en 2022, 1,6 millones en 2021 y 400.650 en 2020, antes de que el actual mandatario de EEUU, Joe Biden, asumiera el cargo.Uno de los cuestionamientos hechos a López Obrador fue sobre la posibilidad del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y en cuya administración (2016-2020) se comenzó con la construcción de un muro fronterizo. Al respecto, el presidente de México aseveró que los amagos respecto al tema fronterizo es pura "politiquería". "El muro no funciona", dijo el presidente de México, quien le restó importancia a los dichos del magnate y el resto de los republicanos, quienes incluso han solicitado el cierre de la frontera. López Obrador también se refirió a Greg Abbott, el gobernador de Texas, a quien tachó de "oportunista" al colocar un alambrado en el Río Bravo y desplegar elementos de la Guardia Nacional de EEUU en la frontera. Otro tema abordado en la entrevista fue el fentanilo, una sustancia que ha causado una crisis de salud en EEUU por los niveles de adicción y de muertes por sobredosis que se han registrado en los últimos años por el consumo de la sustancia. Por primera vez, López Obrador aceptó que en México se produce fentanilo, pero aclaró que esto también sucede en EEUU y en Canadá, mientras que la materia prima proviene principalmente de China."¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia”, señaló el mandatario mexicano.

