El vocero subrayó que las personas que critican al país y apoyan al Gobierno de Kiev son pocas, así como añadió que estas personas "lo entenderán todo con el tiempo". Asimismo, Péskov aseveró que EEUU no duda en aplicar amenazas ni chantaje para impedir que otros países cooperen con Rusia. "Las palancas favoritas de EEUU son las económicas y militares, ya saben cómo los estadounidenses presionan a todos los países que intentan seguir desarrollando la cooperación comercial y económica con nosotros. No dudan en las expresiones, ni en las amenazas, ni en el chantaje", apuntó durante la charla con el medio ruso. El portavoz indicó que algunos países defienden su independencia con dureza, mientras que a otros les cuesta más resistirse y, agregó, Moscú entiende a los países que tienen dificultades para hacer frente a la presión estadounidense. EEUU deberá 'salir del Olimpo' para dejar lugar a un mundo multipolarEEUU tendrá que "salir del Olimpo" para dejar lugar a un mundo multipolar, declaró el portavoz del Kremlin. Según el Péskov, EEUU intenta desesperadamente mantenerse en el Olimpo, pero tiene problemas en casi todas las áreas. En particular, Washington tiene problemas con conflictos regionales, la economía global y el dólar, especificó.Rusia ve crucial excluir presencia de un Estado nacionalista agresivo cerca de fronterasRusia necesita excluir la presencia de un Estado agresivo liderado por nacionalistas cerca de sus fronteras, declaró Dmitri Péskov.

