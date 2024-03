https://sputniknews.lat/20240325/pekin-protesta-ante-manila-por-reciente-incidente-en-el-mar-de-china-meridional-1149210686.html

Pekín protesta ante Manila por reciente incidente en el mar de China Meridional

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — La embajada china en Manila expresó su protesta al Ministerio de Exteriores filipino en relación con el reciente incidente en el disputado... 25.03.2024

defensa

china

🌏 asia

filipinas

🛡️ zonas de conflicto

disputa marítima

disputa territorial

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/06/1136522494_0:265:3073:1993_1920x0_80_0_0_a20d4f9d47734311fe7e7fc2ceee655b.jpg

El 23 de marzo, el Ejército filipino informó que la guardia costera china utilizó cañones de agua contra buques de suministro filipinos en el mar de China Meridional. A su vez, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, pidió a Manila que detuviera las violaciones en Ayungin y acusó a Filipinas de provocar el incidente. La embajada subrayó que este arrecife es "una parte de la provincia china de Nansha" (Spratly) y destacó que China "tiene una soberanía indiscutible" sobre ese territorio y las aguas adyacentes. "China insta a Filipinas a poner fin de inmediato a las infracciones y provocaciones, mostrar sinceridad y volver al camino correcto de diálogo y consultas para encontrar la forma adecuada de resolver la situación y, junto con Pekín, preservar la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", enfatizó la embajada. Además, según la nota, Pekín sigue comprometido con medidas decididas para "salvaguardar su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos". Desde hace décadas, China mantiene una disputa territorial con varios países de la región de Asia-Pacífico por las islas ubicadas en el mar de China Meridional.En la zona se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracel), Nansha (Spratly) y el arrecife de Huangyan (Scarborough).En la pugna territorial están involucrados también en mayor o menor medida Filipinas, Vietnam, Brunéi y Malasia.La situación en la región se complica a menudo por el paso de buques militares de EEUU que, según la Cancillería china, violan el derecho internacional y minan la soberanía y la seguridad de China.Pese a las protestas de Pekín, Washington declara que EEUU navegará en todas las aguas en que lo permite el derecho internacional.En julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje, un organismo internacional poco conocido y no vinculado a la ONU, a la que había acudido Filipinas, estableció que los elementos en disputa del archipiélago Spratly no eran islas como tal y, por lo tanto, no generaban una zona económica exclusiva. China, que no reconoce a este tribunal, declaró nulo el fallo de esa instancia.

china

🌏 asia

filipinas

2024

Noticias

Sputnik Mundo

china, 🌏 asia, filipinas, 🛡️ zonas de conflicto, disputa marítima, disputa territorial