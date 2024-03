https://sputniknews.lat/20240325/resolucion-de-la-onu-sobre-el-alto-de-fuego-inmediato-en-gaza-desata-discrepancias-a-escala-mundial-1149218678.html

Resolución de la ONU sobre el alto de fuego inmediato en Gaza desata discrepancias a escala mundial

Resolución de la ONU sobre el alto de fuego inmediato en Gaza desata discrepancias a escala mundial

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que pide un alto al fuego inmediato en Gaza durante el mes sagrado del Ramadán.

El cambio de redacción de la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Gaza a petición de EEUU es "decepcionante", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.Antes de la votación, Rusia propuso una enmienda para solicitar un "alto al fuego permanente" y criticando la "débil redacción".La enmienda fue respaldada por China y Argelia, pero bloqueada por EEUU y otros 11 se abstuvieron.A continuación, la resolución, que "exige un alto al fuego inmediato durante el mes de Ramadán", fue apoyada por 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. En total, 14 países votaron a favor y EEUU no votó.Israel asegura que continuará con las operaciones militaresDespués de que este país se abstuviera, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado expresando que cancelaba el viaje de la delegación israelí a Estados Unidos.Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores de Israel, Yisrael Katz, aseguró que Tel Aviv no cesará los combates en Gaza pese a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.EEUU está "muy decepcionado"A su vez, el consejero en Comunicación de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que Washington está "muy decepcionado" con la decisión del primer ministro de Israel."Estamos muy decepcionados de que [la delegación israelí] no venga a Washington para permitirnos una conversación sobre las alternativas viables a una operación terrestre en Rafah", reveló el funcionario en una rueda de prensa.Con respecto al documento adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, el Departamento de Estado de EEUU recalcó que la resolución "no es vinculante". La misión de Rusia en la ONU buscará aclarar lo que quiso decir el enviado de Estados Unidos al calificar como "no vinculante" la resolución.Hamás saluda la resoluciónPor su parte, el movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, saludó la resolución, informó el grupo radical en un comunicado obtenido por Sputnik.En este sentido, Hamás instó al CS de la ONU a presionar a Israel para que "respete el alto al fuego y detenga el genocidio y la limpieza étnica contra nuestro pueblo".Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que se debe implementar la resolución recién adoptada del Consejo de Seguridad que exige un alto al fuego en Gaza y que no hay margen para el fracaso.El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.Como respuesta, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza.El número de palestinos muertos a causa de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza ascendió a 32.333, casi 74.700 personas resultaron heridas, según informó el Ministerio de Salud del enclave.Ante esta situación, Rusia y otras naciones están haciendo un llamado a Israel y Hamás para que acuerden un cese al fuego.Estos países también promueven la solución de dos Estados, establecida por la ONU en 1947, como el único camino viable hacia una paz sostenible en la región.

