Netanyahu habría sido rechazado por EEUU para hablar con senadores demócratas

Netanyahu habría sido rechazado por EEUU para hablar con senadores demócratas

Sputnik Mundo

El líder de la mayoría oficialista en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, rechazó una solicitud del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para...

La negativa de Schumer —indica el portal— habría sido porque la petición del líder israelí fue "demasiado partidaria", en momentos en que el presidente Joe Biden (demócrata) ha sido fuertemente cuestionado por el apoyo que su Administración ha brindado a Tel Aviv en su ofensiva contra la Franja de Gaza, la cual ya ha dejado más de 31.000 muertos en el enclave palestino, según cifras de las autoridades locales. El reporte añade que Netanyahu también está en conversaciones con los senadores del Partido Republicano.Horas antes, medios internacionales informaron sobre un posible enlace en video del dirigente israelí con senadores republicanos este 20 de marzo. Sin embargo, el Senado ni el partido han confirmado nada todavía. El pedido del primer ministro israelí se da luego de que Schumer se refiriera en el pleno del Senado al conflicto en la Franja de Gaza, en el cual afirmó que Netanyahu es un obstáculo para la paz en la región del Oriente Medio y llamó a realizar nuevas elecciones en Israel.Este mismo 20 de marzo, Netanyahu afirmó que ya había aprobado el plan para la operación terrestre del Ejército israelí en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, y añadió que pronto se aprobaría también el plan para desalojar a la población civil de las zonas de combate.Sin embargo, el mandatario norteamericano ha sido muy insistente en que no respalda una ofensiva en Rafah si el país hebreo no cuenta previamente con un plan que permita reducir drásticamente el número de muertes civiles e incluso habló sobre la posibilidad de que se realizara una operación militar de alta precisión, en lugar de ataques a gran escala. Netanyahu, en cambio, ha dicho que su nación siempre actuará según sus intereses de seguridad, incluso si sus aliados, incluido Washington, no están de acuerdo.

