Bolsonaro pide permiso judicial para aceptar la invitación de Netanyahu a Israel

Bolsonaro pide permiso judicial para aceptar la invitación de Netanyahu a Israel

TEL AVIV (Sputnik) — El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó a las autoridades federales que le devuelvan su pasaporte y le autoricen viajar a...

En su petición ante la Corte Suprema de autorización para viajar a Israel del 12 al 18 de mayo, los abogados de Bolsonaro aseguran que el viaje propuesto no pondría en peligro los procesos legales en curso que enfrenta, ya que ha programado citas después de la fecha prevista de regreso, según recogió el diario israelí Yediot Aharonot. La solicitud no especifica a qué evento pretende asistir Bolsonaro, pero el periodo propuesto coincide con el Día de la Independencia de Israel. Los abogados del exmandatario presentaron la solicitud a la Corte Suprema el 25 de marzo, el mismo día que The New York Times publicó imágenes de una cámara de seguridad que revelaban que el expresidente brasileño pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia. Su estadía en la legación húngara, en febrero, se produjo pocos días después de que la Policía Federal confiscara su pasaporte durante una redada relacionada con una investigación sobre si él y sus principales asesores planearon ignorar los resultados de las elecciones de 2022 y organizar un levantamiento para mantener en el poder al líder derrotado. Las informaciones sobre su estancia en la embajada provocaron especulaciones generalizadas de que podría haber estado intentando evadir un arresto, ya que los agentes no tendrían jurisdicción para ingresar a los terrenos de la embajada debido a convenciones diplomáticas que restringen el acceso. Los abogados de Bolsonaro negaron que esa fuera su intención y dijeron en una declaración separada que era "ilógico" pensar que estaba buscando asilo. Alegaron que la estancia formaba parte de su agenda política con el gobierno húngaro, con quien tiene un "alineamiento bien conocido". La sala de prensa de la Corte Suprema dijo que analizará la solicitud y que no hay plazo para tomar una decisión.

