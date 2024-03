https://sputniknews.lat/20240328/colombia-y-argentina-entre-diferencias-ideologicas-y-adolescencias-presidenciales-1149313810.html

Colombia y Argentina, entre diferencias ideológicas y "adolescencias presidenciales"

Colombia y Argentina, entre diferencias ideológicas y "adolescencias presidenciales"

Sputnik Mundo

Si bien las diferencias ideológicas entre los actuales gobiernos de Colombia y Argentina son evidentes, también es cierto que la exposición que tienen Milei y... 28.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-28T22:32+0000

2024-03-28T22:32+0000

2024-03-28T22:34+0000

américa latina

política

javier milei

gustavo petro

argentina

colombia

gobierno de colombia

💬 opinión y análisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1d/1147801371_0:276:875:768_1920x0_80_0_0_a702b612a3bb6de3f139360786d9dc0c.jpg

Los lazos diplomáticos entre Buenos Aires y Bogotá escalaron el 27 de marzo, luego de que la Cancillería colombiana ordenara la expulsión de diplomáticos argentinos por las ofensas del presidente argentino a su homólogo colombiano, a quien llamó "asesino terrorista" durante una entrevista con CNN. Colombia consideró que las palabras de Milei "deterioraron la confianza" entre ambas naciones y "ofendieron la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática". Hasta el momento, el Gobierno argentino no ha emitido una respuesta oficial. Por su parte, Petro también ha criticado anteriormente a Milei, asegurando que los libertarios como el político argentino "defienden el viejo objetivo de los nazis" y consideran que la libertad es "esclavizar el ser humano ante los grandes poderes económicos". Y es que la mayoría de los roces entre los dos líderes regionales han sido constantes, pero nunca a través de canales diplomáticos, sino mediante redes sociales o apariciones en televisión. El especialista considera que los pueblos argentino y colombiano seguirán manteniendo relaciones de uno u otro modo: el comercio seguirá y el turismo también, como parte de la integración latinoamericana. Un reflejo del mapa ideológico de América LatinaFelipe Mendoza, analista y consultor político colombiano, considera que sí es probable "un rompimiento de relaciones bilaterales", sobre todo si la respuesta de Buenos Aires es expulsar, también, al aparato diplomático de Colombia en suelo argentino. Este enfrentamiento bilateral también refleja las discrepancias ideológicas presentes en algunas partes de la región latinoamericana, que ahora tiene a sus principales protagonistas en Gustavo Petro, el primer presidente colombiano considerado de izquierda, y a Javier Milei, un outsider autodenominado "libertario" que viene de la derecha. Aunque la relación entre Argentina y Colombia no es tan cercana por no compartir frontera, lo cierto es que desde hace años se había mantenido estable, con un intercambio comercial de varios cientos de millones de dólares y con ciudadanos de ambos países sudamericanos radicando en el otro.De acuerdo con cifras de la plataforma económica Observatorio de Complejidad Económica, en 2022, Colombia exportó 429 millones de dólares hacia Argentina, siendo las briquetas de carbón el principal producto exportado. En tanto, Argentina exportó 460 millones de dólares hacia Colombia, siendo los camiones de entrega el principal producto.En cuando a las relaciones entre ambas sociedades, Burdman recuerda que hay muchos estudiantes colombianos estudiando en Argentina y algunos argentinos radicando en Colombia, y asegura que los pueblos de ambos países mantendrán sus buenas relaciones pese a lo que hagan sus presidentes.Historial de confrontacionesUno de los primeros intercambios entre Milei y Petro se presentó en agosto de 2023, cuando Milei dijo que un socialista es "una basura, un excremento humano” en una entrevista a RCN de Colombia. Ante ello, Petro respondió con tres palabras: “Esto decía Hitler”.Poco antes de la segunda vuelta presidencial de Argentina, Petro escribió en la plataforma X y comparó a Milei con el dictador chileno Augusto Pinochet y el argentino Jorge Rafael Videla, y una vez que ganó el ahora presidente argentino, el colombiano se lamentó también en esa red social.Milei tampoco se ha quedado callado. Ya siendo presidente, el 25 de enero, Milei calificó a Petro como "comunista asesino" en una entrevista para el programa de la periodista Ángela Patricia Janiot. En ese momento, el Gobierno de Colombia condenó las declaraciones, pero sin llegar a la tensión diplomática de este momento.

https://sputniknews.lat/20240328/colombia-ordena-la-expulsion-de-diplomaticos-argentinos-tras-las-criticas-de-milei-a-petro-1149290918.html

https://sputniknews.lat/20240328/petro-acusa-a-milei-de-querer-destruir-el-proyecto-de-integracion-de-america-latina-1149311648.html

https://sputniknews.lat/20240328/amlo-responde-a-milei-no-entiendo-como-los-argentinos-siendo-tan-inteligentes-votaron-por-el-1149309189.html

argentina

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

política, javier milei, gustavo petro, argentina, colombia, gobierno de colombia, 💬 opinión y análisis