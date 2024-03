https://sputniknews.lat/20240328/por-que-los-f-16-pueden-ser-el-peor-error-estrategico-para-argentina-1149314460.html

¿Por qué los F-16 pueden ser el peor "error estratégico" para Argentina?

Con la firma de la carta de intención firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, Argentina dio un paso clave hacia la adquisición de 24 aviones caza F-16, que hasta el momento se encontraban en posición de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca.La rúbrica parece poner fin a un largo proceso de búsqueda de un nuevo avión supersónico para la Fuerza Aérea Argentina que reemplazara a los franceses Mirage, dados de baja en 2015. Durante ese proceso, el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) analizó diferentes ofertas, entre las que destacaron los F-16 estadounidenses y los JF-17 chinos.La decisión final quedó, finalmente, en manos de la gestión Milei, que acabó aceptando la oferta danesa, promovida y autorizada por EEUU, ya que son unidades fabricadas por su empresa Lockheed Martin. Según consignó el portal especializado Pucará, la operación implicará para Argentina un desembolso total de 650 millones de dólares, dividido en 338 para la adquisición de los 24 aviones de vuelo, un avión de entrenamiento y repuestos; y 312 millones de dólares para la compra de armamento para las unidades.Pero, más allá de las cualidades técnicas de los F-16, la opción por los aviones estadounidenses no escapa a las tensiones geopolíticas entre EEUU y China y la inclinación del Gobierno de Milei hacia Washington.De hecho, evitar que Argentina compre los aviones a China fue una política explícita de EEUU, al punto de ser manifestada públicamente por el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, durante un evento en mayo de 2023. "Cuando llegué a Argentina por primera vez, no habría tenido la capacidad de ayudar a vender F-16 al país. Y entonces, parecía que China iba a tener la opción predeterminada allí, pero nuestro Gobierno se movió y ahora tenemos un paquete sobre el que hemos estado hablando con los argentinos que es muy competitivo, y el que diría que los militares en Argentina probablemente lo podrían preferir", dijo el diplomático, en declaraciones recogidas por el sitio Infobae.Riom consideró que fue esa presión estadounidense la que llevó a Argentina a rechazar "muy buenas ofertas" que había conseguido no solo por los JF-17 de la empresa china Chengdu Aircraft, sino también por los MIG-35 de la rusa Mikoyán o los HAL Tejas de la empresa india Hindustan Aeronautics Limited.El analista advirtió que Washington supo aprovechar la llegada al Gobierno de Javier Milei y su "alineamiento automático" con la Casa Blanca para avanzar de forma decisiva pero también los condicionamientos que Argentina tiene con respecto a EEUU en función de la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Riom afirmó, además, que los aviones F-16, con unos 40 años de uso en Dinamarca, pueden tener una vida útil "de no más de 15 o 20 años", un lapso de tiempo que consideró "poco" para la inversión millonaria que afronta el país.En ese sentido, apuntó que los aviones estadounidenses podrían ser un buen "nexo" hacia un nuevo programa de aviones caza en el futuro pero serían problemáticos si Argentina no vuelve a invertir a mediano plazo. "Si no se toma una decisión de fondo, en muy poco tiempo Argentina va a estar en el mismo dilema", sentenció.Un "error estratégico" pensando en MalvinasPara Riom, la elección de los aviones F-16 esconde otro factor negativo: su inconveniencia en relación a la "principal hipótesis de conflicto" que Argentina mantiene hasta la actualidad, es decir, una posible disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas, el Atlántico Sur e incluso el territorio de la Antártida.El analista recordó además que el Reino Unido debió autorizar la transacción de los F-16, en función al embargo de material bélico que el país europeo mantiene sobre Argentina desde el final de la Guerra de Malvinas en 1982. Riom recordó que, en ese contexto, el embargo británico impidió que Argentina pudiera sustituir sus aviones Mirage por aviones suecos Gripen o los FA-50 de Corea del Sur."Todo el material bélico con componentes británicos o de última generación que podía venir a Argentina fue sistemáticamente bloqueado por el Reino Unido, por lo que si ahora no emiten opinión o da el visto bueno es porque saben perfectamente que no son un riesgo para sus intereses", argumentó Riom.Para el experto argentino, la alianza histórica entre EEUU y el Reino Unido impediría que Argentina pudiera utilizar los F-16 en una disputa con los británicos o continuar actualizándolos en una situación de conflicto con el país europeo."Pueden servir como aviones de entrenamiento para nuestros pilotos pero si hablamos de resguardo de la soberanía en una hipótesis de conflicto es la peor opción que pudo haber elegido Argentina", sentenció.

