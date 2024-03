https://sputniknews.lat/20240329/a-20-anos-de-la-mayor-expansion-de-la-otan-que-consecuencias-sufren-los-paises-adheridos-1149329223.html

A 20 años de la mayor expansión de la OTAN: ¿qué consecuencias sufren los países adheridos?

Este 29 de marzo, la OTAN conmemora el 20.° aniversario de su expansión por Europa Oriental, integrando a Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania

El papel central que desempeñó la expansión en el estallido del conflicto ucraniano fue pronosticado por expertos de todo el mundo, incluso de EEUU: el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, el exembajador estadounidense en la URSS George Kennan, y el destacado teórico de las relaciones internacionales John Mearsheimer advirtieron de los riesgos de esta iniciativa."Kissinger señaló la importancia que Europa del Este tuvo, desde la caída del imperio alemán, para formar un deseable colchón de seguridad entre Berlín y Moscú", recuerda a Sputnik el doctorando del Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio), Pedro Silva.La misma idea puede aplicarse al período después de la Guerra Fría: "los países de Europa del Este, no alineados ni con Rusia ni con la OTAN, garantizaron una zona de seguridad entre estas potencias", opina el experto.George Kennan, uno de los mayores expertos estadounidenses sobre Rusia del siglo XX, describió la expansión de la OTAN hacia Europa Oriental como "el error más fatídico de la política norteamericana en toda la era posterior a la Guerra Fría". De acuerdo con Kennan, la expansión de la Alianza causaría un daño irreparable a EEUU, convirtiendo a Rusia de socio en adversario de Occidente.Déficit democráticoLas consecuencias perjudiciales para la paz y la seguridad internacionales de la expansión de la OTAN son objeto de un amplio debate. Sin embargo, poco se habla de las repercusiones negativas de esta expansión sobre el mantenimiento de la democracia en Europa del Este.El experto en relaciones internacionales cree que si un miembro de la Alianza quisiera separarse, no lo lograría: "la historia demuestra que no lo harían". Silva cita el caso de Portugal, que recibió la visita de un portaviones estadounidense cuando planteó la posibilidad de retirarse del bloque. La respuesta de Washington pretendía señalar que abandonar la Alianza militar no es una opción.Silva recuerda también el caso del entonces presidente francés Charles de Gaulle, que cuestionó ciertas actividades de la OTAN y exigió más transparencia a la Alianza. La organización militar acabó negociando con de Gaulle, ya que Francia es una potencia militar, señala. "Pero no podríamos esperar este trato si el cuestionamiento lo hicieran países más pequeños, como Bulgaria o Rumanía", argumentó el experto.Déficit económicoAdemás del déficit democrático, las consecuencias económicas de la expansión de la Alianza militar occidental en los países de Europa del Este también son negativas, explica el profesor de economía de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL), José Menezes Gomes."La expansión de la OTAN está estrechamente vinculada a la expansión de la Unión Europea y de la zona euro. Existía un interés por integrar a estos países en la dinámica económica europea, garantizando la expansión del capital francés e italiano, pero sobre todo en beneficio del capital alemán", afirma Menezes Gomes.Sin embargo, para los países de Europa del Este, la adhesión a los proyectos económicos y militares occidentales supuso una pérdida de mano de obra, una fuga de cerebros y un importante proceso de desindustrialización, opina el experto.Sus autoridades "han abandonado las políticas sociales, lo que ha provocado la emigración de su población, que vive de empleos precarios en países ricos del bloque europeo", explica el economista.Además, la privatización a gran escala de las empresas nacionales ha debilitado permanentemente los presupuestos de los Estados de la región, agregó. A pesar de la escasez de recursos, estos países tienen que hacer frente a la exigencia de la OTAN de ampliar su gasto militar, indica el experto.De acuerdo con Menezes Gomes, que también es coautor del libro La guerra de Ucrania y la crisis mundial, Europa no está obteniendo beneficios económicos del conflicto ucraniano."Los países europeos se han visto obligados a dejar de comprar recursos energéticos rusos y comprar el equivalente estadounidense, a precios mucho más altos. El equipamiento militar que compran los países de la OTAN y Ucrania también procede de EEUU", explica su postura Menezes Gomes.El encarecimiento de los recursos energéticos ha provocado una elevada inflación en países como Alemania, generando la desindustrialización. Unido a las pérdidas ya sufridas por Europa del Este, el resultado es desastroso para el futuro socioeconómico de Europa en su conjunto, opina el economista."La OTAN es el precio más caro que estos países están pagando por unirse a un proyecto de expansión occidental más amplio, que también incluye a la Unión Europea y la eurozona. Los datos ya demuestran que las ganancias para Europa del Este fueron ilusorias y el proyecto europeo una falacia", concluye Menezes Gomes.El 29 de marzo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte conmemora el 20.° aniversario de su expansión por Europa Oriental, integrando a Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.Mientras países como Lituania celebra desfiles militares para conmemorar el 20.° aniversario de su entrada en la OTAN, Rumania anuncia inversiones para ampliar la base Mihail Kogalniceanu en su territorio y convertirla en la mayor base aérea de la Alianza occidental en Europa."Este tipo de actividad por parte de los miembros de la OTAN es de naturaleza provocadora y agrava las tensiones militares a lo largo de nuestras fronteras, creando amenazas adicionales para la seguridad rusa", declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en respuesta al anuncio rumano. La expansión de la OTAN supone una ruptura del equilibrio estratégico entre Rusia y las fuerzas occidentales lideradas por EEUU. También supone una ruptura de los lazos de confianza entre las partes, ya que Occidente ofreció garantías a los dirigentes soviéticos, en el contexto del final de la Guerra Fría, de que no ampliaría sus fuerzas a los territorios situados al este de la Alemania reunificada.Pero las negociaciones para ampliar la Alianza comenzaron poco después de la caída del Muro de Berlín. Ya en 1999, países como Polonia, Hungría y la República Checa se unieron a las filas de la OTAN.En un reciente discurso dirigido a los pilotos de las Fuerzas Aeroespaciales, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló las repercusiones negativas de la expansión de la organización militar occidental sobre el mantenimiento de la estabilidad y seguridad estratégicas de Rusia.

