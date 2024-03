https://sputniknews.lat/20240329/eeuu-enviaria-bombas-de-casi-una-tonelada-y-cazas-f-35-a-israel-en-medio-de-la-ofensiva-contra-gaza-1149341702.html

EEUU enviaría bombas de casi una tonelada y cazas F-35 a Israel en medio de la ofensiva contra Gaza

EEUU enviaría bombas de casi una tonelada y cazas F-35 a Israel en medio de la ofensiva contra Gaza

Sputnik Mundo

Tan solo unos días después de que diera luz verde a un alto el fuego inmediato en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos autorizó el envío de bombas... 29.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-29T19:54+0000

2024-03-29T19:54+0000

2024-03-29T19:56+0000

defensa

israel

palestina

bombas

benjamín netanyahu

franja de gaza

eeuu

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0e/1143698850_0:121:2900:1752_1920x0_80_0_0_232b8ae64a8a003508c4ab5129ab6c4e.jpg

La autorización del envío fue dada a conocer por diversos medios occidentales como Reuters y The Washington Post, que tuvieron acceso a testimonios de primera mano de altos funcionarios de la Administración Biden. "El acontecimiento pone de relieve que, aunque han surgido desavenencias entre Estados Unidos e Israel por el desarrollo de la guerra, la Administración Biden considera que las transferencias de armas están fuera de los límites a la hora de considerar cómo influir en las acciones del primer ministro Benjamín Netanyahu", agrega el medio. El envío a Tel Aviv también incluye 25 aviones de combate F-35, según los reportes. Las bombas de casi una tonelada ya han sido utilizadas durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, específicamente en zonas densamente pobladas, según señaló Naciones Unidas en un reporte publicado en febrero pasado. En noviembre pasado, el diario The New York Times realizó un estudio en el que concluyó que Tel Aviv utilizó al menos dos bombas de casi una tonelada durante un ataque aéreo contra Jabalia, una zona densamente poblada al norte de la ciudad de Gaza, donde también había un campamento de refugiados. Hasta el momento, las autoridades locales estiman que han muerto más de 32..000 personas en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes. La mayoría de los fallecidos son civiles, con un amplio número de víctimas en mujeres y niños, según la ONU.

https://sputniknews.lat/20240327/la-unicef-advierte-aniquilacion-total-en-gaza-entre-hambruna-y-jovenes-que-prefieren-morir-1149259384.html

israel

palestina

franja de gaza

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, palestina, bombas, benjamín netanyahu, franja de gaza, eeuu, 📰 conflicto palestino-israelí