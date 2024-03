https://sputniknews.lat/20240329/evo-morales-se-solidariza-con-amlo-y-petro-contra-milei-es-sabio-no-caer-en--provocaciones-1149320565.html

Evo Morales se solidariza con AMLO y Petro contra Milei: "Es sabio no caer en provocaciones"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se solidarizó con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que... 29.03.2024, Sputnik Mundo

"Hago llegar un abrazo solidario a los presidentes López Obrador y Gustavo Petro ante los desmedidos ataques de Javier Milei", escribió Evo Morales en la cuenta de su red social X. El exmandatario boliviano llamó a los presidentes a "no caer en las provocaciones" del líder argentino, quien, según Morales, busca distraer la atención de lo que sucede en el país sudamericano, como la pobreza, la desigualdad y la crisis económica. "Al final, será la sabiduría del querido pueblo argentino la que pondrá las cosas en su debido curso", concluyó Evo Morales. El mensaje de Evo surge luego de que la Cancillería colombiana ordenara la expulsión de diplomáticos argentinos por las ofensas del presidente argentino a su homólogo colombiano, a quien llamó "asesino terrorista" durante una entrevista con CNN.Además, el 28 de marzo, López Obrador respondió al insulto que le profirió Milei al llamarlo "ignorante" en la misma entrevista. "Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto [adecuado], que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y 'representante del Maligno en la tierra'", escribió el presidente mexicano en la red social X, antes Twitter.Al finalizar su mensaje, López Obrador refrendó su apoyo a su par colombiano, Gustavo Petro, quien también fue blanco de los insultos de Milei.El mismo 28 de marzo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Milei de tener intenciones de destruir el "proyecto de integración latinoamericana".

