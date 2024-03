https://sputniknews.lat/20240329/paso-equivocado-hace-20-anos-se-produjo-la-mayor-expansion-de-la-otan-1149326224.html

"Paso equivocado": hace 20 años se produjo la mayor expansión de la OTAN

"Paso equivocado": hace 20 años se produjo la mayor expansión de la OTAN

Sputnik Mundo

El 29 de marzo de 2004 se produjo la mayor expansión de la historia de la OTAN : Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia... 29.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-29T19:02+0000

2024-03-29T19:02+0000

2024-03-29T19:17+0000

otan

📰 ampliación de la otan

🛡️ fuerzas armadas

sputnik explica

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1d/1149331939_352:0:2720:1332_1920x0_80_0_0_7d536db9ff6d1b1412b811f4639d823a.jpg

Sputnik te recuerda cómo nació el bloque militar y cómo se expandió.Uno de los requisitos previos para la creación de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) fue la doctrina de "contención de la URSS", proclamada en marzo de 1947 por el entonces presidente estadounidense Harry Truman. La organización se estableció sobre la base del Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949 en Washington por los ministros de Asuntos Exteriores de 12 Estados: Bélgica, el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco se han ido sumando nuevos miembros a la Alianza, que en la actualidad cuenta con 32.Expansión de la OTANLa OTAN se ha ampliado ocho veces a lo largo de su historia. Antes del colapso de la URSS hubo tres oleadas de expansión:Después de 1991, el número de miembros del bloque político-militar aumentó drásticamente de 16 a 30.1999 — República Checa, Hungría y Polonia El 12 de marzo de 1999, la República Checa, Hungría y Polonia se unieron al bloque 12 días antes de que comenzaran los bombardeos sobre Yugoslavia. El entonces presidente ruso, Borís Yeltsin, en un discurso ante el Parlamento en febrero de 1999, pidió "oponerse firmemente, sin deslizarse hacia la confrontación" al concepto de "natocentrismo", ya que la expansión de la Alianza "sigue siendo inaceptable para Rusia".La entrada de los nuevos Estados miembros supuso una violación de los compromisos expresados en repetidas ocasiones por funcionarios del colectivo occidental. Por ejemplo, el jefe del Departamento de Estado de EEUU, James Baker, prometió a Moscú en 1990 que el bloque no se movería ni un milímetro hacia el este. Las mismas garantías verbales fueron dadas a la URSS por el 41.º mandatario de Estados Unidos, George Bush.2004 — Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y EsloveniaEl 29 de marzo de 2004, en Washington se celebró la ceremonia oficial de ingreso en la OTAN de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.Según el entonces jefe de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, la ampliación del bloque no debe crear tensiones en las relaciones con Rusia. No obstante, el presidente ruso, Vladímir Putin, reunido con Jaap de Hoop Scheffer en abril de 2004, señaló que la "ampliación mecánica" no "contrarresta eficazmente" las principales amenazas a las que se enfrenta el mundo, como el terrorismo. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, subrayó entonces que "Rusia sigue considerando que la ampliación de la OTAN es un paso equivocado hacia el fortalecimiento de la seguridad europea".El entonces ministro de Defensa ruso, Serguéi Ivanov, recalcó que "con la entrada de los Estados bálticos en la OTAN, la seguridad de la Alianza no aumentará" porque son "países consumidores" de seguridad, no "productores" de seguridad.2009 — Albania y CroaciaLa nueva ampliación tuvo lugar el 1 de abril de 2009, cuando Albania y Croacia se convirtieron en los miembros 27 y 28 del bloque.El entonces mandatario ruso, Dmitri Medvédev, en una entrevista concedida a la CNN en septiembre de 2009, señaló que Moscú mantiene "relaciones fluidas y normales con la Alianza del Atlántico Norte", pero recordó que "la OTAN sigue siendo un bloque militar y sus misiles apuntan a Rusia". Lavrov señaló en marzo de 2009 que Moscú era "ingenuo" al aceptar las promesas de la Alianza de no expandirse. "Este enfoque ingenuo se basaba en la creencia de que después de la Unión Soviética llegaba una nueva era y todos serían hermanos entre sí", recordó el ministro.2017 — Montenegro Montenegro fue admitido en la alianza el 5 de junio de 2017, 11 años y dos días después de declarar su independencia. La adhesión se produjo en medio de acusaciones de injerencia de Rusia en las elecciones de la república. Lavrov señaló que esta evolución se veía venir, ya que la OTAN "quiere absorber a todos los Balcanes en su estructura". "De hecho, simplemente colocarán allí elementos adicionales de infraestructura militar", explicó el ministro. "Allí hay buenas bahías, hay de sobra", precisó el canciller.2020 — Macedonia del Norte Macedonia del Norte se incorporó el 27 de marzo de 2020, en plena pandemia de coronavirus. El número de miembros de la OTAN alcanzó así los 30. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declararon entonces que "la adhesión de Skopje a la alianza no aporta ningún valor añadido a la seguridad europea, regional o nacional" y que, por el contrario, "solo creará nuevas líneas divisorias".2023, 2024 — Finlandia y SueciaA pesar de que Turquía y Hungría retrasaron el proceso de ratificación, Finlandia se convirtió en el miembro 31 de la OTAN el 4 de abril de 2023. Después de un año, Suecia también se unió al bloque militar.Desde Moscú han señalado en varias ocasiones que la Alianza tiene como objetivo la confrontación. La expansión del bloque militar obliga a Rusia a tomar medidas para garantizar su seguridad, declararon desde el Kremlin."El expansionismo de la OTAN, el avance de la infraestructura bélica de la OTAN hacia nuestras fronteras y la retórica belicista de los países miembros de esa alianza noratlántica son motivos de una profunda preocupación y fundamentos para tomar medidas adicionales para garantizar nuestra seguridad", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.Miembros posiblesEl país más cercano a la adhesión a la OTAN es Bosnia y Herzegovina, para el que se lanzó un Plan de Acción para la Adhesión en 2018 y su aplicación va seguida de una invitación oficial para unirse a la alianza. Por otro lado, Georgia es socio en un diálogo acelerado con el bloque.Ucrania, a su vez, a finales de septiembre del 2022, presentó su aplicación para un ingreso acelerado en la OTAN, tras el inicio de la operación militar rusa en febrero de ese año. En ese entonces, los representantes de Washington aseguraron que no se contemplaba el ingreso del país al bloque.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado en numerosas ocasiones que la alianza apoya las aspiraciones de Ucrania, pero que no está dispuesto a aprobar su solicitud de inmediato, principalmente debido a la participación activa del país europeo en un conflicto armado.¿Podría Rusia haber sido alguna vez miembro del bloque?Vladímir Putin cree que su país podría haberse convertido en miembro de la OTAN si EEUU también hubiera expresado un deseo sincero a principios de la década de 2000. En una entrevista con el periodista Tucker Carlson, el jefe de Estado describió cómo intentó colaborar con sus colegas estadounidenses para establecer una solución a los problemas de seguridad.El mandatario ruso aconsejó averiguar las razones de la negativa de Washington. "Solo puedo adivinar por qué: un país demasiado grande, con su propia opinión y así sucesivamente", señaló.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, 📰 ampliación de la otan, 🛡️ fuerzas armadas