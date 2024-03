El caso de Camila: el feminicidio de una niña que cimbró al sur de México en plena Semana Santa

https://sputniknews.lat/20240330/el-caso-de-camila-el-feminicidio-de-una-nina-que-cimbro-al-sur-de-mexico-en-plena-semana-santa-1149341805.html

2024-03-30T02:31+0000

2024-03-30T02:31+0000

2024-03-30T02:36+0000

El calvario para la familia de Camila inició el 27 de marzo cuando, de acuerdo con las versiones de familiares, acudió a casa de una amiga para jugar. Sin embargo, cuando la madre de la niña fue a ver cómo estaba su hija, la familia de la otra menor argumentó que nunca había llegado.Por ello, la mujer levantó un reporte ante las autoridades policiales de Taxco pero, al no ser atendida, presentó su denuncia en el municipio más cercano, que era Iguala. Mientras eso ocurría, recibió una llamada en la que le solicitaron 250.000 pesos (alrededor de 15.086 dólares) para liberar a la niña, según refiere el medio mexicano Animal Político.Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de Camila comenzaron a buscar pistas que ayudaran a dar con el paradero de la menor, como videos y testimonios de la gente. Fue gracias a la cámara de una casa contigua a donde fue Camila a jugar que supieron que la niña supuestamente sí había llegado a ese sitio.No obstante, las pesquisas por parte de las autoridades continuaron y, en las primeras horas del 28 de marzo, su cuerpo fue hallado en la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Zacapalco, Morelos. Fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para la necropsia.Las violentas manifestacionesTras darse a conocer el hallazgo del cuerpo de Camila, los pobladores de Taxco bloquearon la avenida Los Plateros, la principal de la localidad, para exigir justicia para la niña de ocho años, así como para su familia. Horas más tarde, una parte de los manifestantes vandalizó vehículos y edificios aledaños a la casa donde presuntamente ocurrió la desaparición. Posteriormente, un grupo amenazó con linchar a las personas que vivían en ese sitio si las autoridades no daban respuesta en ese momento a lo ocurrido con la menor.Fue así como las personas sacaron de la casa a una mujer y dos hombres, a quienes golpearon con patadas, puñetazos y palos frente a los policías locales, quienes pedían que les permitieran llevarlos al Ministerio Público. Después de horas, los elementos arrestaron a los supuestos implicados en el presunto secuestro y feminicidio de Camila. Posteriormente, se dio a conocer el fallecimiento de Ana, la mujer linchada por la población.Reacciones de las autoridades localesDespués del linchamiento, el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, culpó a la familia de Camila de su muerte, porque supuestamente no pusieron la debida atención a la niña. "Desde mi punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión porque, si yo como padre tengo un hijo, debo vigilarlo, orientarlo o guiarlo. Aquí la mamá, supuestamente, dejó salir a su niña, sin percatarse, con las medidas de seguridad pertinentes porque refería que la persona esa que falleció, era su amiga (...). Pero eso queda fuera de contexto de nosotros, que no somos quiénes para juzgar", aseguró el funcionario en una entrevista para Foro TV.Más tarde, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, publicó un comunicado donde expuso que sí le habían avisado de la desaparición de Camila desde que esta fue reportada y añadió que los supuestos responsables fueron detenidos.Posteriormente, en entrevista para el diario mexicano Milenio, Figueroa afirmó que los policías locales no actuaron para frenar el linchamiento porque eran solo seis y la población les roció con gasolina.Además, reconoció que la mujer golpeada por la gente no fue llevada a un hospital, sino al Ministerio Público, donde presuntamente les indicarían los pasos a seguir. Las pesquisas continúanLa Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por parte de particulares en contra de Camila y por presunto feminicidio.En un comunicado, la dependencia guerrerense también señaló que se abrió otra querella por homicidio calificado y lesiones en contra de Ana 'N' y los dos hombres que fueron agredidos por la población de Taxco.El 29 de marzo, un día después del linchamiento y el hallazgo del cuerpo de la niña, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció en redes sociales por este caso."Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la doctora Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia. El protocolo violeta fue activado de manera inmediata, una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila implementando un importante operativo para su localización", apuntó en X, antes Twitter.Salgado ordenó a la Fiscalía estatal una investigación eficaz y expedita para castigar a los responsables del feminicidio de la menor.

