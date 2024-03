Fuerza Armada venezolana denuncia intento de desestabilizar el país desde el extranjero

https://sputniknews.lat/20240331/fuerza-armada-venezolana-denuncia-intento-de-desestabilizar-el-pais-desde-el-extranjero-1149382236.html

Padrino agregó que a medida que se acerca la fecha del 28 de julio, cuando el país latinoamericano llevará adelante sus elecciones presidenciales, "aumentarán los intentos violentos y fratricidas que tratan de enlutar la vida política del país, pues hay un sector representante de intereses imperiales que sabe que será derrotado nuevamente dentro de los medios agonales que establece la Constitución". El funcionario venezolano hizo este comentario en alusión a un mensaje del vicealmirate retirado Mario Carratú Molina, quién se encuentra prófugo de la Justicia tras haber sido acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de liderar un nuevo intento para derrocarlo.En el texto, difundido por redes sociales, Catarrú alertó a los ciudadanos venezolanos y autoridades estadounidenses sobre la organización de un "movimiento libertario", en el que militares vinculados a la Operación Gedeón y un presunto ex del fallecido presidente Hugo Chávez estarían buscando sacar del poder a Maduro, pero se desligó de tal plan."Denuncio este nuevo intento de utilizar mi nombre en un asunto que desconozco por completo, en el que se pretende engañar a venezolanos que confían en mi verticalidad y compromiso con Venezuela", afirmó el prófugo. Al respecto, Padrino advirtió que pueden "golpearse entre ellos buscando destruir la paz republicana que, gracias a Dios, al tino político del presidente Nicolás Maduro, a la madurez abundante de nuestro pueblo y al compromiso institucional de la FANB". El presidente Nicolás Maduro ha denunciado en varias ocasiones que existen distintos sectores de oposición que buscan conducir al país por el camino de la violencia con el apoyo de EEUU. Vale recordar que la llamada "Operación Gedeón", fue una incursión marítima, realizada el 3 de mayo de 2020, desde Colombia a Venezuela, pero que no tuvo éxito por la intervención oportuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa madrugada llegó una lancha a las costas del estado La Guaira (norte), en el pueblo de Macuto, a corta distancia de Caracas. El despliegue de la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en particular la Marina, logró desactivar a los integrantes de la lancha que zozobró, los patrulleros y helicópteros artillados con expertos en combate nocturno se desplegaron sobre la costa en busca de una segunda lancha. El saldo fue de ocho mercenarios fallecidos, dos detenidos y la incautación de armas de alto calibre. Un día después, ocurrió la segunda acción de desactivación de otro grupo de mercenarios, en las costas del estado Aragua (norte), en el pueblo de Chuao, una zona conectada a través de las montañas con la capital del país. Allí fueron detenidos ocho integrantes, entre los cuales se encontraban dos estadounidenses, Luke Denman y Aaron Berry, exoficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU.

