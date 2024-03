https://sputniknews.lat/20240331/la-dependencia-de-la-tecnologia-extranjera-de-drones-plantea-riesgos-para-la-soberania-de-brasil-1149377296.html

La dependencia de la tecnología extranjera de drones plantea riesgos para la soberanía de Brasil

31.03.2024

A principios de marzo, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) firmó un contrato de 86 millones de reales (unos 17 millones de dólares) para el mantenimiento de dos aeronaves pilotadas a distancia, modelo Heron-I, desarrolladas por Israel Aerospace Industries, que se utilizarán en operaciones de la PF. El contrato fue firmado sin licitación y anunciado por el Ministerio de Defensa en una publicación en el Diario Oficial de la Unión.En entrevista con Sputnik, expertos analizaron por qué Brasil aún tiene que recurrir a empresas extranjeras para la compra y mantenimiento de equipos utilizados en operaciones de seguridad nacional y cómo eso afecta la soberanía nacional.¿Por qué el uso de drones ha ganado peso en la defensa nacional?Danilo Braganca, coordinador adjunto del Laboratorio Brasileño de Estudios de Política Exterior de la Universidad Federal Fluminense, explica que el uso de drones en operaciones de defensa ha sido una "tendencia en los ejércitos de todo el mundo", y afirma que la tecnología reduce los costos de las operaciones y aumenta la eficiencia del servicio prestado. En el caso de Brasil, dice que el uso de drones es importante por las características del territorio brasileño.Añade que el uso de drones representaría "un cambio en el perfil de la Fuerza Aérea Brasileña"."Es una forma de modernizar nuestras fuerzas, una forma de reducir costos, aunque haya que seguir produciendo cazas, haya que seguir produciendo los aviones Super Tucano", agrega Braganca.Vinicius Modolo Teixeira, profesor de Geopolítica de la Universidad Estatal de Mato Grosso y coordinador del Laboratorio de Desarrollo Territorial y Geopolítica, señala que las proporciones continentales de Brasil hacen necesario el uso de drones y otros sistemas de vigilancia compatibles con el tamaño del país.¿Afecta a la soberanía nacional el uso de tecnología extranjera?Alcides Peron, especialista en relaciones internacionales y profesor de la Fundación Escuela de Comercio Álvares Penteado, subraya que al entrar en cualquier tipo de asociación vinculada al sector militar, especialmente para el suministro de equipos militares, Brasil "está formando asociaciones que también están en el filo político"."Porque vas a construir una dependencia económica, vas a construir una dependencia tecnológica para el mantenimiento, para la infraestructura, para mejorar este objeto tecnológico que estás adquiriendo y, por lo tanto, de alguna manera, hay una pérdida de soberanía, ya que es posible hacer una compra nacional y tener una mayor autonomía para satisfacer la demanda interna", explica Peron.Esta opinión es compartida por Teixeira, quien afirma que depender de equipos de defensa de otros países compromete la soberanía porque puede llevar a una pérdida de capacidad operativa de estos sistemas en caso de fricciones diplomáticas."Brasil ha creado recientemente fricciones con Israel a causa de los entendimientos sobre la guerra que está teniendo lugar ahora en Gaza, y esto lleva a poner en peligro posiblemente el mantenimiento o el suministro de piezas de repuesto", aclara.Recuerda que Alemania impidió recientemente a Brasil suministrar vehículos blindados a Filipinas, fabricados en Brasil, pero equipados con material alemán, debido a las diferentes opiniones que los Gobiernos brasileño y alemán tienen sobre el conflicto ucraniano."Cuando compramos equipos en el extranjero, también estamos sujetos a estas relaciones diplomáticas. Así que tenemos que tener en cuenta que siempre que compramos equipos a una empresa extranjera, Brasil debe mantener un compromiso de diplomacia activa, siempre en contacto con ese país. Si se rompen estas relaciones, seguramente sufriremos embargos y una reducción del suministro de piezas de mantenimiento, por lo que siempre es un riesgo real comprar a empresas extranjeras", advierte Teixeira.Braganca, por su parte, señala que Brasil tiene capacidad para desarrollar una base industrial de defensa (BID) "que puede incluir no solo a Brasil, sino también a las fuerzas armadas de nuestros países vecinos"."Entendiendo aquí que Brasil es el líder de un complejo específico de seguridad aquí en la región, por ser el país más poblado, más rico y más poderoso, entonces esto podría favorecer toda una industria de defensa que también podría ser utilizada aquí en la región como mercado para esto. Nos reforzaría con nuestros socios bilaterales, nos reforzaría con este complejo de seguridad más unificado que nos rodea, y podríamos vender este tipo de tecnología. Sería importante para un país como Brasil contar con activos tecnológicos, con técnicos, ingenieros, personas cualificadas para producir drones", destaca Braganca.Sin embargo, subraya que cuando Brasil recurre a un país "cada vez más aislado en el sistema internacional, que es Israel, pone en jaque algunas cosas que no era necesario poner en jaque, incluso a nivel político".¿Podrán las empresas brasileñas satisfacer la demanda?Preguntado sobre si las empresas brasileñas que producen drones tendrían capacidad para abastecer la demanda de la Fuerza Aérea Brasileña, Braganca explica que eso ayudaría a reducir el gasto en contratos firmados con otros países, pero subraya que actualmente tienen dificultades para atender esa demanda."En primer lugar, porque los contratos no se firman con ellos, es decir, acabamos pasando contratos con mucho dinero a otros grupos, grupos, por ejemplo, como los de Israel, pero no solo [con este país]. Así que desarrollar esta tecnología en Brasil podría aliviar o mitigar algunos de estos problemas, que es gastar dinero en contratos externos", considera el especialista.Para Perón, es evidente la importancia de que las empresas nacionales desempeñen un papel protagonista en este tipo de tecnología, sobre todo "porque la producción tecnológica, estas innovaciones, tienen muchas posibilidades de extenderse a otros sectores de la economía"."Sobre todo en lo que respecta a los proveedores, porque si se les permite suministrar determinadas tecnologías y equipos, se puede, en cierto modo, dinamizar económica y tecnológicamente un país. Por lo tanto, sería esencial mantener empresas nacionales que se ocupen de este tipo de demanda nacional", indica.Teixeira está de acuerdo en que Brasil podría fabricar sus propios drones. Pero, según él, la gran laguna que lo impide "no está en la fabricación de la aeronave en sí, sino en la operación"."La fabricación de una aeronave remotamente tripulada o no tripulada, como podemos llamarla, una aeronave autónoma, no tiene grandes secretos para su operación. Brasil, como país con una larga tradición aeronáutica y una historia de fabricación de aeronaves, sin duda sería capaz de fabricar la propia aeronave. La gran laguna que tiene Brasil, de hecho, estaría en los sistemas con los que habría que dotar la aeronave. Así, sistemas de vigilancia, equipados con radar, por ejemplo, de apertura sintética, radares más modernos y también otros equipos de vigilancia como cámaras infrarrojas, cámaras de alta resolución, este tipo de equipos que son estabilizados, cosas que son más finas en la maquinaria, esto sería difícil para Brasil", opina el experto.Sin embargo, subraya que, con inversiones, Brasil podría fabricar sus propios modelos, lo que representaría "un gran salto en el desarrollo del país". También señala que ya ha habido iniciativas en este sentido, lideradas por empresas brasileñas.

