La visita de Macron a Brasil no pudo cambiar la postura multilateral de Lula

La visita de Macron a Brasil no pudo cambiar la postura multilateral de Lula

El encuentro entre Emmanuel Macron y Luiz Inacio Lula da Silva, presidentes de Francia y Brasil, respectivamente, se planteó como un intento de Macron de... 30.03.2024, Sputnik Mundo

Lula reforzó la neutralidad de Brasil en el conflicto y las disputas sobre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea —otro punto de divergencia entre los dos líderes— tampoco mostraron avances.Para Carolina Pavese, doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, la reunión fue muy positiva en cuanto a las agendas bilaterales, que solo interesan a los dos países.Los temas en los que intervienen otras naciones acabaron siendo poco explorados y las posiciones de ambos presidentes siguen siendo las mismas. Respecto al pacto comercial entre América del Sur y Europa, cree que "no se imaginaba que Macron sorprendería a la propia Unión Europea y a los franceses anunciando un cambio radical en su posición".Aun así, subraya que el presidente francés, espera que la cuestión ucraniana ocupe un lugar destacado en la agenda del G20, cuya presidencia temporal recae en Brasil. "Haremos un seguimiento este año para ver si el tema de la crisis ucraniana tendrá más protagonismo en el G20 o no. En cualquier caso, Lula destacó la necesidad de una solución pacífica al conflicto, lo que también da margen para interpretarlo como un país que apoyará los diálogos de negociación".La investigadora valoró el impacto de la visita de Macron en la política interna francesa, señalando que la gestión del presidente se enfrenta a críticas y a una oposición significativa. "De alguna manera corrobora la idea de que su gestión no es para Francia". Aun así, cree que la visita puede haber reforzado la posición del mandatario francés como líder de los países occidentales en los ojos del sur global, en un contexto de falta de liderazgo del norte global que sea capaz de impulsar una agenda multilateral, citando en este sentido la ausencia del presidente estadounidense Joe Biden, por ejemplo.Para Luiz Inacio Lula da Silva, en cambio, los logros fueron diferentes. "Creo que el mejor indicador de que esta visita fue un éxito es el hecho de que no vimos ninguna crítica importante por parte de la oposición y, al contrario, algunos líderes fuertes de la oposición incluso intentaron sacar provecho de esta visita".Francia y OTANJorge Rodrigues, investigador del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES) de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP), apoya la postura de Brasil en relación con el conflicto ucraniano, destacando la tradición diplomática del país de no tomar partido, sino adoptar una postura pragmática.Indica también las sensibilidades de Francia, miembro de la OTAN, y cómo Europa ha perdido espacio geopolítico en favor de los intereses estadounidenses.Acuerdo entre Mercosur y la Unión EuropeaPara el investigador, Macron ha vuelto a oponerse al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea por cuestiones domésticas. "El lobby del sector agrícola francés está muy bien organizado y ha presionado al Gobierno francés", explica.Indica que, a pesar de las expectativas de un posible cambio de postura, se han mantenido los intereses de ambos países. En opinión del experto, las declaraciones de Macron sobre la necesidad de "empezar a negociar desde cero" indican un obstáculo para el acuerdo.Aunque este punto muerto es el principal motivo de tensión en la relación entre Brasil y Francia, según el investigador, cree que esto no pone en peligro la perspectiva de construir una asociación entre los dos países.Relaciones entre Brasil y FranciaPara Rodrigues, después de un período de tensión en las relaciones bilaterales entre Brasil y Francia durante el Gobierno Jair Bolsonaro, la visita del presidente francés marca la reanudación de las relaciones diplomáticas. Y no solo eso, sino también la "continuación de una tradición diplomática", ejemplificada por el Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), firmado en 2008.Otro punto de convergencia es el conflicto en la Franja de Gaza, a juicio de Rodrigues, que define la situación como genocidio.Rodrigues también destacó la condecoración de Francia al jefe Raoni durante su visita a Belém como símbolo de una "cierta convergencia entre los gobiernos sobre la cuestión de la agenda ambiental", a pesar de que Macron utiliza esta agenda para justificar su posición contraria al acuerdo Mercosur-UE.

