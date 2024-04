https://sputniknews.lat/20240401/congresistas-de-peru-presentan-segundo-pedido-de-destitucion-contra-presidenta-boluarte-1149399488.html

Congresistas de Perú presentan segundo pedido de destitución contra presidenta Boluarte

Congresistas de Perú presentan segundo pedido de destitución contra presidenta Boluarte

LIMA (Sputnik) — Un grupo de congresistas de Perú presentó una segunda moción de vacancia (pedido de destitución) en contra de la presidenta Dina Boluarte por...

La moción está firmada por congresistas de los partidos Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular, Cambio Democrático - Juntos por el Perú y algunos representantes no agrupados. Los partidos pertenecen al espectro de la izquierda o la centroizquierda; la moción es firmada por un total de 25 legisladores. El 30 de marzo un grupo de parlamentarios de Perú Libre (izquierda) presentó una primera moción de vacancia contra Boluarte, también por la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer la presidencia. La fiscalía abrió el 18 de marzo una investigación preliminar contra la presidenta por la tenencia de al menos tres relojes marca Rolex, valorizados en cerca de 32.000 dólares. Un documento judicial reveló que la mandataria peruana no declaró relojes de lujo a la Contraloría.El documento judicial es un informe hecho por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Lima, a base de información proporcionada por la fiscalía. Los fiscales creen que Boluarte podría haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración de bienes.En 2021 y 2022, Boluarte ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a la vez que ejercía como vicepresidenta de la República, cargo al que accedió cuando ganó las elecciones de 2021 como parte de la plancha del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).En diciembre de 2022 Castillo intentó dar un golpe de Estado y fue destituido por el Congreso; su cargo fue ocupado por la entonces vicepresidenta Boluarte.El 28 de marzo la fiscalía allanó la casa de Boluarte en busca de evidencias acerca de los relojes de lujo. La fiscalía halló la tarjeta de registro de uno de los tres relojes. Posteriormente, la mandataria alegó ser víctima de una "persecución política" en su contra. Hasta la fecha, Boluarte no ha presentado pruebas que garanticen el origen lícito de los relojes que posee.

