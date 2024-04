https://sputniknews.lat/20240401/europa-se-esta-disparando-en-el-pie-con-su-estrategia-de-sanciones-contra-rusia-1149406745.html

Europa se está "disparando en el pie" con su estrategia de sanciones contra Rusia

Europa se está "disparando en el pie" con su estrategia de sanciones contra Rusia

Sputnik Mundo

Ya han pasado más de dos años de instauradas las sanciones internacionales contra Moscú y los números dejan ver que han afectado más a países europeos que a la... 01.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-01T23:22+0000

2024-04-01T23:22+0000

2024-04-01T23:32+0000

g7

brics

política

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

economía

rusia

📈 mercados y finanzas

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1d/1147812232_159:135:2760:1598_1920x0_80_0_0_d2d48352eba034e6a6bd0d62634c2b48.jpg

Una investigación realizada por Daily Mail revela que las sanciones occidentales no han hecho nada para disuadir a Rusia de proseguir su operación en Ucrania, e incluso pueden estar perjudicando más a Reino Unido y Europa que a Moscú.Prueba de ello es que la economía rusa parece más resistente de lo que se esperaba a ese grupo de sanciones impuestas en 2022 de la mano de Estados Unidos, con un crecimiento del PIB del 3,6% en 2023, por encima de todos los países del G7.Además, en el aspecto político, la congelación de fondos, la expulsión de los bancos rusos de los sistemas de pago internacionales y el cese del comercio han llevado a Moscú a establecer mejores relaciones con otros socios internacionales, como China e Irán.Por su parte, Alan W. Cafruny, profesor de Asuntos Internacionales en el Hamilton College de Estados Unidos, dijo al diario que la decisión europea de cortar las importaciones rusas de petróleo y gas no ha hecho más que perjudicar a sus propias economías y llenar los bolsillos de las empresas estadounidenses, mientras Rusia sigue exportando sus hidrocarburos al Este sin inmutarse.Pese a las sanciones, Rusia no ha quedado aislada como esperaba Estados Unidos y Europa, los principales promotores de las sanciones, pues ese país se ha acercado a China, pero también ha estado formando sólidas alianzas con sus socios del BRICS y algunos otros Estados de Oriente Medio, África y América Latina, con el objetivo de crear un nuevo equilibrio de poder mundial."Si el objetivo era disuadir a Rusia, las sanciones han sido claramente contraproducentes [...]", agregó Kirkham.Desde Moscú han advertido en repetidas ocasiones que los intentos de aislar a Rusia y romper las relaciones económicas con ella, perjudican sobre todo a los propios países occidentales.Además de las pérdidas económicas directas, resultó minada la confianza en divisas como el dólar y el euro, y cada vez más países de todo el mundo recurren a monedas alternativas.

https://sputniknews.lat/20240316/economia-rusa-fortalecida-por-la-inversion-en-defensa-crece-y-desafia-las-sanciones-occidentales-1149011983.html

https://sputniknews.lat/20240223/las-sanciones-han-decepcionado-eeuu-no-ha-cumplido-su-promesa-de-aislar-a-rusia-1148485128.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

g7, brics, política, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, 📈 mercados y finanzas