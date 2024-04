https://sputniknews.lat/20240401/la-nueva-coalicion-de-vehiculos-blindados-de-occidente-no-afectara-el-escenario-en-ucrania-1149401600.html

La nueva coalición de vehículos blindados de Occidente "no afectará" el escenario en Ucrania

Funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania anunciaron recientemente la creación de una "coalición de vehículos blindados" que, dijeron, podría ayudar a... 01.04.2024, Sputnik Mundo

La recientemente revelada "coalición de vehículos blindados" fue propuesta inicialmente por Polonia y Alemania y apoyada por el Reino Unido, Suecia e Italia, y aparentemente tiene como objetivo facilitar el suministro de dichos vehículos a Ucrania.En declaraciones a Sputnik, el teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Earl Rasmussen, aseveró que esta nueva coalición implica establecer instalaciones de reparación , entrenar tripulaciones y técnicos de vehículos blindados, así como suministrar armas y municiones.Al señalar que esta no es la primera coalición creada por los partidarios occidentales de Ucrania, Rasmussen argumentó que es poco probable que este último esfuerzo afecte la situación de primera línea en el conflicto ucraniano .Rasmussen también señaló los planes previamente anunciados por empresas de defensa occidentales como Rheinmetall de establecer instalaciones de producción en Ucrania. El analista subrayó que tales ideas son muy arriesgadas y costosas, considerando la constante amenaza de ataques rusos."Habrá pérdidas financieras asociadas con esto, habrá pérdidas humanas asociadas con esto. Estas iniciativas, todas ellas, no tendrán ningún impacto en el resultado", dijo. "Y desgraciadamente muchos políticos no lo entienden", concluyó.

