China "no hará la vista gorda" ante el apoyo de EEUU a la independencia de Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, señaló a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que la cuestión de Taiwán es una "línea roja" en las relaciones entre China y... 02.04.2024, Sputnik Mundo

El mandatario chino expresó su esperanza de que EEUU ponga en práctica la declaración positiva del presidente Joe Biden de no apoyar la "independencia de Taiwán".Por su parte, Biden reafirmó que Washington reconoce la política de Una Sola China, así como la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.Se conoce como Una Sola China a la posición política internacional, adoptada también por EEUU, que reconoce a la China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán como parte de una única entidad nacional.La asunción de esa política implica no reconocer a Taiwán como Estado independiente soberano.La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla en agosto de 2022, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas."Reprimir el desarrollo tecnológico de China"De igual manera, Xi Jinping aseguró que su país no se quedaría de brazos cruzados si Washington intenta reprimir el desarrollo de tecnologías de punta en China.En opinión del mandatario chino, China y EEUU necesitan fortalecer el diálogo, resolver las divergencias y fortalecer la coordinación internacional, aunque cada vez se observan más factores negativos en las relaciones bilaterales que requieren la atención de ambos países.Xi denunció además que Estados Unidos presiona continuamente las esferas científica, técnica y comercial y económica de China, y cada vez más empresas chinas aparecen en las listas de sanciones.Canales de comunicación militarA su vez, Joe Biden, puso en la agenda de su conversación telefónica con Xi Jinping la reanudación de los canales de comunicación entre militares de ambos países, según un alto funcionario de la administración estadounidense.

