Reportan ataque armado contra el Palacio Nacional en Haití

En la tarde de este lunes 1 de abril, en la capital de la nación caribeña, Puerto Príncipe, se registraron intensos tiroteos cerca del Palacio Nacional... 02.04.2024, Sputnik Mundo

Hombres armados quemaron un vehículo blindado perteneciente a guardias del palacio, según la agencia de noticias Reuters, y al menos cinco policías recibieron disparos luego de verse obligados a huir del vehículo blindado, según The Associated Press.Además, varias horas antes, menos cuatro personas fueron encontradas sin vida en la calle en un barrio exclusivo de la capital, Pétion-Ville, según informes de prensa.Los medios también informaron que hace tres días se incendió un gran parque industrial. Varias embajadas continúan evacuando a sus ciudadanos y reforzando sus fronteras contra los inmigrantes desde que el primer ministro Ariel Henry dimitió hace tres semanas sin anunciar un sucesor en el cargo.Haití ha enfrentado un conflicto con una escalada de violencia debido a las acciones de bandas armadas que compiten por el control de partes de la capital. Más de 1.500 personas murieron hasta el 22 de marzo y otras 826 resultaron heridas, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Hubo ataques al aeropuerto y al puerto principal, bloqueando el acceso a bienes esenciales. El primer ministro Ariel Henry (quien llegó al poder tras el magnicidio de su antecesor, el presidente Jovenel Moïse) dimitió el 11 de marzo.Hace días estaba previsto formalizar un consejo, propuesto por líderes regionales reunidos en Jamaica, pero aún no se ha creado.El 29 de febrero, la violencia provocada por facciones criminales se intensificó en la zona central de Puerto Príncipe, mientras el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry, visitaba Kenia en busca de un acuerdo para enviar fuerzas extranjeras a Haití para combatir el crimen organizado.Las bandas afirmaron que el objetivo era impedir que el primer ministro regresara al país. Como resultado, los grupos tomaron el control de varias partes de la ciudad e invadieron la prisión más grande de Haití, liberando a un número no confirmado de reclusos. El gobierno haitiano declaró el estado de emergencia en la región de la capital.

