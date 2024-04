https://sputniknews.lat/20240402/seria-un-duro-golpe-occidente-teme-por-sus-aviones-a-causa-del-titanio-ruso-1149414579.html

"Sería un duro golpe": Occidente teme por sus aviones a causa del titanio ruso

"Sería un duro golpe": Occidente teme por sus aviones a causa del titanio ruso

02.04.2024

Así, la multinacional estadounidense Boeing afirmó en marzo de 2022 que tiene "existencias significativas" del metal, por lo que prescindirán del titanio de procedencia rusa. A su vez, la empresa francesa de diseño y fabricación de aviones civiles Airbus aseguró en diciembre del mismo año que rechazaría "entregas [de titanio ruso] en pocos meses". Pero ya entonces algunos analistas auguraban un restablecimiento discreto de la cooperación con Moscú. Como informa The Washington Post, durante todo este tiempo Occidente siguió comprando titanio a Rusia. El mayor productor mundial de titanio, la empresa rusa VSMPO-AVISMA suministró 15.000 toneladas por valor de 370 millones de dólares solo en 2022, la mayor parte al Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos, afirma el periódico basándose en un análisis de los datos de exportación rusos.Resulta que todos los principales proveedores de los gigantes de la construcción aeronáutica adquirían titanio ruso, indica el medio. Por ejemplo, el grupo aeroespacial francés Safran, que fabrica trenes de aterrizaje incluso para Boeing, aumentó sus importaciones a 20 millones de dólares en 2022, frente a 8,6 millones en 2021. La británica Rolls-Royce, que produce motores para Airbus y Boeing, anunció el cese de las importaciones de este metal en los inicios de 2022, pero acabó comprándolo por 6,7 millones de dólares más que un año antes.La situación se agrava por el hecho de que la demanda mundial de titanio aumenta, mientras que Airbus depende de las materias primas rusas en un 60%, Boeing en un 35%. De acuerdo con el periódico estadounidense, "no fue posible estimar cuánto titanio ruso sigue utilizándose en los aviones de Boeing, y representantes de la empresa declinaron hacer comentarios sobre sus proveedores".Aunque a EEUU y Europa también se les proporciona titanio desde otros países como Japón, China y Kazajistán, la cantidad de este codiciado metal es insuficiente para la industria aeroespacial. De hecho, hay pocas opciones: consumir las existencias intentando buscar titanio en mercados alternativos y, paralelamente, comprar titanio ruso discretamente, opinan en The Washington Post.Otro especialista, el analista de la empresa de vigilancia estadounidense Import Genius, William George, pone de relieve la dependencia occidental de Moscú para determinados bienes, a pesar de las garantías de ruptura de los lazos económicos."Rusia podría cortar el suministro de titanio. Y las empresas críticas para la defensa nacional y la aviación civil quedarían desamparadas", afirma.Por ejemplo, en mayo de 2022, Boeing suspendió la producción del modelo 737 MAX, entre otras cosas, por dificultades relacionadas con las materias primas, recuerda el medio.En opinión del fundador de la sociedad de inversiones SharesPro, Denís Astáfiev, en caso de que Moscú cortase sus suministros, las industrias aeronáuticas y de defensa de los países del Occidente colectivo se enfrentarían a problemas, "hasta el cierre de sus empresas".

