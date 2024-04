https://sputniknews.lat/20240404/israel-puede-atacar-el-consulado-de-iran-porque-eeuu-y-otros-paises-se-lo-permiten-1149489907.html

Israel puede atacar el Consulado de Irán porque "EEUU y otros países se lo permiten"

A juicio del analista político iraní-estadounidense Seyed Mohamad Marandi, frente a la forma en cómo Estados Unidos y sus aliados han permitido continuamente que Israel "cruzara todas las líneas rojas" en el pasado, el ataque al consulado en Damasco "no debería de ser una sorpresa".Además de no marcar límites para las acciones del Gobierno en Tel Aviv, Washington y los europeos continúan repitiendo las mentiras de Israel, según el analista. "Ahora, todavía intentan repetir sus mentiras, a pesar de que es mucho más difícil", explicó Marandi. "Destruyeron todos los hospitales, toda la infraestructura. Disparan contra personas portando banderas blancas", recordó el especialista, remarcando que las fuerzas israelíes ya atacaron dos veces el Hospital Al-Shifa, y la primera vez alegaron falsamente que contenía una red de túneles y un centro de comando de Hamás. "Hay tanta documentación que no hay forma de que los estadounidenses y los europeos escapen a la realidad de que este es un régimen genocida y criminal de arriba a abajo. Sin embargo, se comportan como si este fuese un país normal, como si este fuese un país que está ejerciendo su derecho y que puede estar cometiendo errores", señaló. Marandi reconoció la improbabilidad de que Washington no haya sido avisado previamente sobre el ataque. Sin embargo, subrayó que, en caso de que el Gobierno de Biden no fuera informado, eso mostraría la falta de respeto de Israel a Estados Unidos. Al contrario de Estados Unidos y Europa, que permiten que Israel "salga impune de cualquier cosa", este ataque es una línea roja "que los iraníes no pueden ignorar"."Irán va a reaccionar con fuerza. Y si Estados Unidos no sabía, eso significa que los israelíes están colocando a los estadounidenses en riesgo de una situación muy complicada, pero no les importa", ponderó. Posiblemente, Tel Aviv está consciente de que este ataque puede traerle consecuencias graves, agregó. Este 4 de abril, las fuerzas israelíes suspendieron la licencia para todas las unidades de combate en medio de preocupaciones de una posible escalada de violencia después de que el asesinato de generales iraníes en Damasco generó amenazas de represalia, informó Reuters. El exjefe de la inteligencia de Israel, Amos Yadlin, dijo que Irán puede escoger el viernes 5 —al final del mes sagrado musulmán del Ramadán y del Día de Quds (Jerusalén) iraní— para responder al ataque en Damasco, ya sea directamente o por intermediarios.

