https://sputniknews.lat/20240404/lavrov-afirma-que-la-ayuda-a-ucrania-se-hace-cada-vez-mas-obligatoria-para-la-otan-1149471409.html

Lavrov declara que la ayuda a Ucrania se hace cada vez más obligatoria para la OTAN

Lavrov declara que la ayuda a Ucrania se hace cada vez más obligatoria para la OTAN

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — La ayuda a Ucrania se vuelve cada vez más obligatoria para los países miembros de la OTAN, declaró el ministro de Exteriores de Rusia... 04.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-04T09:33+0000

2024-04-04T09:33+0000

2024-04-04T15:15+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

otan

eeuu

serguéi lavrov

🌍 europa

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1c/1145211531_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_a417698fd26c8e113a6d2d44dc471c34.jpg

Subrayó que esto ocurre con la única intención de que Ucrania pueda seguir luchando con Rusia. Rusia dispuesta a dialogar garantías de seguridad para UcraniaRusia está dispuesta a dialogar las garantías de seguridad para Ucrania solo si el diálogo se realiza en igualdad de condiciones, subrayó el ministro de Exteriores de Rusia.Asimismo, Lavrov indicó que el plan chino para una solución en torno a Ucrania es el más claro y razonable para hoy en día.Según el ministro, a diferencia de la fórmula de paz del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, el plan chino tiene "12 puntos interrelacionados e interdependientes"."Lo más importante para nosotros es que el documento chino se basa en un análisis de las razones de lo que está pasando y en la necesidad de eliminar estas causas", agregó Lavrov.De acuerdo con Lavrov, los países occidentales pasarán por alto la opinión de los Estados del sur global durante los debates sobre esta fórmula de paz. Además, Moscú y Pekín también reafirmaron su posición común hacia una resolución de las situaciones en Oriente Medio y en torno a la península de Corea, basándose en el derecho internacional, informó la Cancillería rusa tras consultas entre el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin y su homólogo chino Miao Deyu.Kiev "evita dar nombres de víctimas de Bucha porque le permiten todo"La decisión de Ucrania de no proporcionar los nombres de las personas que supuestamente resultaron víctimas de la llamada "masacre" en Bucha demuestra que Kiev goza de un consentimiento total, insistió Lavrov.El jefe de la diplomacia rusa indicó que en repetidas ocasiones hizo un llamado en el Consejo de Seguridad de la ONU "para lograr que el régimen de Kiev proporcionara al menos los nombres de aquellas personas cuyos cuerpos supuestamente se mostraron en Bucha".El Ministerio de Defensa de Rusia sostiene que los materiales fotográficos y de vídeo publicados por Kiev, que supuestamente prueban los "crímenes" de los militares rusos en Bucha, la región de Kiev, no son más que una provocación ucraniana. Durante el tiempo de la ciudad estuvo bajo el control ruso, ni un solo habitante local se sometió a ninguna acción violenta.Ataque terrorista en CrocusEs evidente que Ucrania tomó parte en el ataque terrorista que fue perpetrado el 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall, en la periferia noroeste de Moscú, declaró Lavrov."Este atentado se está investigando activamente por el Comité de Investigación, la Fiscalía General y otras instituciones competentes. Ya es obvio (...) que había una huella ucraniana, especialmente porque la participación de Ucrania en muchos otros ataques terroristas en el territorio ruso ya no está en duda", dijo el canciller ruso.Según los últimos datos oficiales, el ataque terrorista se saldó con más de 140 muertos, entre ellos seis niños, y más de 550 heridos.El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero supuso que podría ser un eslabón en una cadena de operaciones que se llevan a cabo contra Rusia desde 2014 "con las manos del régimen neonazi de Kiev".Según el Servicio Federal de Seguridad ruso, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania negó de plano su implicación en el ataque.Masacre de Odesa de 2014Lavrov recordó que todavía no se ha investigado la masacre del 2 de mayo de 2014 en la Casa de los Sindicatos de Odesa.El intento del Consejo de Europa de tomar bajo su control la investigación de lo sucedido fue un fracaso, pues nadie pensaba ayudar a ese órgano, que estaba perdiendo su reputación y mostraba su impotencia, agregó el canciller ruso.Tras el golpe de Estado dado en Ucrania en 2014, los activistas del "anti-Maidán" organizaron, en señal de protesta, una acampada en Pole Kulikovo de Odesa. El 2 de mayo empezaron enfrentamientos entre ellos y unos ultras y partidarios del Euromaidán.La riña terminó con la destrucción de la acampada. Tras eso, los nacionalistas prendieron el fuego a la Casa de los Sindicatos, donde se escondieron los anti-Maidán. 48 personas murieron incineradas y más de 250 sufrieron lesiones.Organizaciones internacionales en más de una ocasión reprocharon a Kiev la falta de avances en la investigación de la masacre de Odesa, exigiendo castigar a los culpables. Pero el proceso judicial se alarga de forma indefinida, los jueces de instrucción de hecho no hicieron nada en estos nueve años para aclarar las circunstancias de la tragedia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Según Lavrov, Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20240404/ucrania-en-problemas-el-panorama-militar-es-sombrio-1149467890.html

https://sputniknews.lat/20240403/rusia-advierte-a-francia-que-crearia-problemas-si-envia-tropas-a-ucrania-1149464702.html

https://sputniknews.lat/20240404/moscu-senala-que-la-otan-sigue-siendo-a-los-75-anos-un-arma-de-la-hegemonia-estadounidense-1149471232.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, otan, eeuu, serguéi lavrov, 🌍 europa