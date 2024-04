https://sputniknews.lat/20240405/amlo-descarta-romper-relaciones-con-ecuador-tras-expulsion-de-embajadora-mexicana-1149510182.html

AMLO descarta romper relaciones con Ecuador tras expulsión de la embajadora mexicana

El mandatario mexicano agregó que la decisión tomada por el Gobierno encabezado por su par ecuatoriano, Daniel Noboa, fue a raíz de un comentario que realizó por el proceso electoral en la nación sudamericana."[La nueva Administración] en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente [Rafael] Correa. Esta [asociación] está buscando llevar a cabo o continuar con su proyecto, que inició cuando fue mandatario de Ecuador. Yo estuve por allá después, en Quito, y debo reconocer que hizo muy buen gobierno", precisó.El jefe de Estado mexicano precisó que los señalamientos surgieron por el asesinato de la candidata del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el municipio de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, ocurrido el 1 de abril de 2024."Dije que no enrarecieran el ambiente político metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha, del conservadurismo, de agentes extranjeros que recomiendan eso. Puse el ejemplo de Ecuador, donde el año pasado hubo elecciones (...) y uno de los candidatos [Fernando Villavicencio] hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico y resulta que al [político] lo matan. A partir de que lo asesinan, se produce una sospecha y la candidata de Correa se cae [en popularidad]", expuso.¿Qué fue lo que ocurrió?El 4 de abril de 2024, López Obrador habló en su conferencia de prensa sobre la violencia que vive la sociedad ecuatoriana y cómo esta modificó los resultados electorales de octubre pasado, en los que resultó ganador el actual mandatario Noboa."[En Ecuador hubo] un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos [antibalas] a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata [que iba arriba en las encuestas] y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento [de las elecciones]", dijo el presidente de México.Posteriormente, la Cancillería de Ecuador anunció que Serur Smeke, embajadora de México en ese país, sería catalogada como persona non grata por las críticas de AMLO."El Ecuador se encuentra aún viviendo de luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, la paz y la seguridad", señaló el Ministerio de Exteriores de Ecuador. Además, reiteró su respeto por "la dignidad y la soberanía del Estado ecuatoriano", así como "el principio fundamental de no intervención".Horas más tarde, policías instalaron un cerco alrededor de la embajada mexicana en suelo ecuatoriano. Al respecto, la canciller del país sudamericano, Gabriela Sommerfield, aclaró que la medida es en protesta por los señalamientos del mandatario mexicano.Sobre estas medidas, el presidente de México declaró que ese es un acto prepotente, pero "así son los fachos".La funcionaria ecuatoriana negó que el despliegue de seguridad se deba a temores de una eventual evasión del exvicepresidente Jorge Glas (2012-2018), quien permanece asilado en la legación diplomática mexicana desde diciembre de 2023."No existen temores, es parte de la muestra del rechazo por diferentes instituciones del Estado en defensa del Estado ecuatoriano y de su soberanía", enfatizó.Acerca de Glas, López Obrador expuso que México no entregará a Glas, ya que "tiene una política exterior de protección a perseguidos políticos" y buscará estrategias para trasladarlo a suelo mexicano.

