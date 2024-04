https://sputniknews.lat/20240405/el-sistema-sanitario-de-las-prisiones-de-eeuu-es-gravemente-disfuncional-revela-estudio-1149494864.html

Estudio revela que el sistema sanitario de las prisiones de EEUU es "gravemente disfuncional"

Estudio revela que el sistema sanitario de las prisiones de EEUU es "gravemente disfuncional"

El diario europeo investigó el sistema penitenciario del estado de Nueva Jersey y obtuvo datos sobre las 272 personas que el Departamento de Instituciones Penitenciarias informó que habían muerto en las prisiones estatales de 2018 a 2022, así como los resultados de la autopsia de 265 de esos individuos.Según el medio, las enfermedades cardíacas representaron 69 de las muertes, lo que la convierte en la principal causa, con personas que mueren de esta afección a los 62 años en promedio. Las dos siguientes causas de muerte más frecuentes fueron COVID-19, con una edad media de fallecimiento de 60 años, y cáncer, con una edad de 59 años.Al revisar las autopsias y los historiales médicos, The Guardian llegó a la conclusión de que algunas personas murieron de cánceres tratables, mientras que otras fallecieron tras manifestaciones potencialmente tratables de enfermedades crónicas y complicaciones potenciales, como resultado de presuntos actos de negligencia de las autoridades médicas de las prisiones.La 'crisis oculta' de las prisionesUno de los casos revisados por el periódico fue el de Damien Jasper, encarcelado en la prisión estatal Northern, en Newark, quien murió a los 32 años.Su autopsia indicó que había muerto de cáncer testicular, considerado uno de los tipos de cáncer más tratables, incluso cuando se detecta en una fase avanzada, con una tasa global de supervivencia a cinco años del 95%, según la Sociedad Americana del Cáncer.A pesar de tener un tumor visible y de quejarse durante muchos meses de fuertes dolores, Jasper nunca recibió un diagnóstico de cáncer ni tratamiento alguno, según los registros revisados. De acuerdo con la investigación, el caso de Jasper en 2020 no es un hecho aislado.Activistas entrevistados por el rotativo creen que la muerte "alarmantemente prematura" en las prisiones estatales es una "crisis oculta" que se produce de forma rutinaria. "Un sistema sanitario penitenciario gravemente disfuncional"De 2018 a 2022, los hombres en las prisiones de Nueva Jersey murieron a una edad promedio de 59 años y dos meses, y entre ellos, los hombres negros murieron a los poco menos de 57 años y cuatro meses."La población reclusa es, en promedio, más joven que la población general, pero estas cifras siguen siendo sorprendentemente bajas en comparación con la edad media de fallecimiento en todo el estado registrada por las autoridades sanitarias de Nueva Jersey, de 71 años y ocho meses para todos los hombres y de 64 años y cuatro meses para los hombres negros del estado", observó el periódico.Durante los cinco años estudiados, el Departamento de Instituciones Penitenciarias mantuvo una media de 16.488 personas bajo custodia estatal, de las cuales 11.468 estaban en prisiones masculinas para adultos y 515 en el correccional Edna Mahan, la única institución designada para mujeres.David Fathi, abogado y director del Proyecto Penitenciario Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), analizó las conclusiones de The Guardian y afirmó que existen indicios de que Nueva Jersey tiene un "sistema sanitario penitenciario gravemente disfuncional". Sin embargo, el estado no es una excepción, subrayó Fathi. The Guardian también calculó el promedio de años potenciales de vida perdidos para los hombres en la prisión estatal, en comparación con los años potenciales de vida perdidos para los hombres en la sociedad general en Nueva Jersey de 2018 a 2022.En ese sentido, el medio europeo descubrió que los hombres encarcelados en prisiones estatales perdían de media unos 6,5 años más de vida potencial, en comparación con los hombres de la población estatal en general. Y perdieron una media de 1,9 años más de vida potencial en comparación con los residentes varones de las ciudades más pobres de Nueva Jersey, como Camden, Passaic, Newark, Paterson y Atlantic City.Las cifras sugieren que ni la distribución por edades ni el origen socioeconómico ni la raza explican por completo por qué los hombres de las cárceles de Nueva Jersey mueren tan jóvenes, por lo que se pueden atribuir a las normas de atención sanitaria en las prisiones del estado, concluye el diario.

