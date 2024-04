https://sputniknews.lat/20240405/inicio-del-apocalipsis-nuclear-musk-comenta-la-idea-del-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-1149499372.html

Inicio del "apocalipsis nuclear": Musk comenta la idea del ingreso de Ucrania en la OTAN

Inicio del "apocalipsis nuclear": Musk comenta la idea del ingreso de Ucrania en la OTAN

Sputnik Mundo

El empresario estadounidense Elon Musk compara la idea de la entrada de Ucrania en la OTAN con el comienzo de una película sobre el apocalipsis nuclear.

Musk adjuntó a su mensaje un fragmento de la película estadounidense de 1983 El día después, que describe una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.Los planes de Kiev de unirse al bloque siempre han generado preocupación en el Kremlin. Sin embargo, no todos los países miembros de la OTAN ven con buenos ojos esta adhesión. De hecho, los gobiernos de países europeos integrantes del bloque bélico están divididos sobre una eventual integración ucraniana, una decisión que tendría que ser aprobada de manera unánime por los 31 miembros del grupo.Entre los países que están impulsando el ingreso de Ucrania a la OTAN están las naciones bálticas y algunas otras del Este de Europa, respaldados por Francia y el Reino Unido. En contraposición, Estados Unidos y Alemania se han mostrado más cautos sobre la posibilidad de acelerar la inclusión. En la cumbre de Vilna de julio de 2023, el presidente Joe Biden indicó que no creía que hubiese unanimidad en la OTAN sobre si aceptar o no en ese momento.Las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de desplegar tropas europeas en Ucrania exhibieron las profundas divisiones sobre el tema ucraniano dentro del bloque.El presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró que la ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania supondría una amenaza directa para la seguridad nacional de Rusia. Además, Moscú considera que el estatus no alineado de Ucrania es extremadamente importante para poner fin a un conflicto que dura ya años.

