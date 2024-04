https://sputniknews.lat/20240405/macron-adopta-una-actitud-belica-hacia-rusia-para-asumir-el-liderazgo-que-perdio-1149495234.html

Macron adopta una actitud bélica hacia Rusia para "asumir el liderazgo que perdió"

Las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en torno al posible envío de tropas a Ucrania, tendrían como trasfondo una búsqueda del... 05.04.2024, Sputnik Mundo

En los últimos meses, Macron sugirió la posibilidad de enviar tropas de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) a suelo ucraniano para supuestamente contener a Rusia, llamando a otros países de la Alianza a no ser cobardes en ese conflicto.En ese sentido, Laurent Brayard, quien pasó casi un año y medio en el frente de batalla en el Donbás, compartió con Sputnik una posible explicación de por qué el líder francés ha asumido una actitud tan bélica con respecto a Moscú, en momentos en que Kiev aún no recibe el apoyo prometido por Estados Unidos. Sobre un posible envío de tropas a Ucrania, el historiador de origen francés dijo que una acción en ese sentido equivale prácticamente a una declaración de guerra, porque "Rusia podría responder a este casus belli [caso o motivo de guerra] de la manera que considere oportuna. No podemos hablar de guerra, pero en cualquier caso, habría fuertes respuestas por parte de Rusia", comentó. "Las posibilidades de poner fin a esta operación están en manos de Occidente", subrayó Brayard, añadiendo que, dados los éxitos del Ejército ruso, "las negociaciones serán difíciles para Occidente".Según Brayard, el impasse debería llevar a algunos países a "encontrar un canal de comunicación con Rusia", en referencia a la reciente reunión entre el ministro ruso de Defensa y su homólogo francés.A finales de marzo, el medio digital Politico publicó que Macron también está recurriendo a la retórica antirrusa debido a que él y su partido están bajo presión ante sus bajos números de cara a las elecciones europeas, que se llevarán a cabo en junio próximo. En tanto, la extrema derecha del país, comandada por Marine Le Pen, avanza con fuerza.

