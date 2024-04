https://sputniknews.lat/20240405/todo-sobre-el-eclipse-solar-total-que-se-observara-en-mexico-y-norteamerica-1149508780.html

Todo sobre el eclipse solar total que se observará en México y Norteamérica

Todo sobre el eclipse solar total que se observará en México y Norteamérica

05.04.2024

El evento astronómico es especial porque no volverá a ocurrir algo similar hasta el 30 de marzo de 2052, expuso en conferencia de prensa la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) de México, María Elena Álvarez-Buylla.Por ello, miles de personas en la zona norte del continente americano se alistan para voltear al cielo y disfrutar de este eclipse solar y Sputnik te explica lo que debes conocer al respecto.¿Por qué ocurren los eclipses?El eclipse solar ocurre cuando "la Luna se interpone entre la luz solar y la Tierra, eclipsando parte del Sol", explicó en la rueda de prensa el doctor en astrofísica por la Escuela Internacional de Estudios Avanzados (ISAS), con sede en Italia, Miguel Chávez Dagostino. En el caso de los eclipses lunares, es cuando la Tierra obstruye la luz del Sol. En ambos casos, pueden ser totales o parciales.Sin embargo, el experto precisó que la existencia de eventos astronómicos esta índole, su tipo y la manera en la que se verán en la Tierra, dependerá de la distancia entre cada elemento involucrado."Esto, en conjunto con las leyes de gravitación universal y de movimiento planetario, se han construido complicados programas que nos dicen cuándo van a ocurrir, por cuánto tiempo [se verán] y de qué dimensiones [serán]", agregó.Exactamente, ¿dónde veré el eclipse solar?En la conferencia de prensa, el investigador Manuel Gerardo Corona Galindo, del Instituto Nacional de Astrofísica (INAOE) de México, dio a conocer los lugares exactos donde se observará el eclipse total de Sol en el territorio mexicano.De manera completa podrá verse en la franja norte del país, es decir, en entidades como Sinaloa, Durango y Coahuila, donde el evento astronómico iniciará cerca de las 9:00 horas locales (15:00 horas GMT). De forma parcial será observable en Ciudad de México y Puebla, en el centro de la nación. De acuerdo con el experto, la visibilidad será de más de 70%. En este caso, el eclipse solar arrancará a las 10:55 hora local (16:55 GMT) y su punto máximo será a las 12:14 locales (18:14 GMT).En el caso de EEUU y Canadá, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) muestra en su sitio web que será visible en la zona este de ambas naciones.Consideraciones para observar el cieloCorona Galindo mencionó que, para observar el eclipse solar que ocurrirá el 8 de abril de 2024, es importante proteger nuestra vista. Para eso, es relevante usar filtros especiales colocados en lentes y telescopios. Pero, si no se puede conseguir ninguno, el experto invitó a la población a fabricar una cámara oscura con una caja de color negro, a la que se le hace un orificio para que, al ponerla hacia el cielo, la imagen se observe en la contraparte del objeto, como las primeras cámaras fotográficas.Se debe evitar verlo a través del reflejo de un espejo o del agua, ya que, al igual que si se mira directamente al cielo, puede dañar la vista."Tampoco se debe tomar foto directamente ni ver a través de las cámaras", añadió Álvarez-Buylla, quien destacó que, en México, habrá diversas zonas donde personal especializado ayudará a la población a tener la mejor experiencia al observar el eclipse solar.Los tres expertos descartaron que el fenómeno astronómico cause alguna enfermedad o afectaciones a las mujeres embarazadas.

