Científicos polemizan sobre la misteriosa pirámide que pretende ser la más antigua del mundo

Un grupo de investigadores indonesios afirman que el yacimiento arqueológico de Gunung Padang, al oeste de la isla de Java, podría haber sido construido por... 06.04.2024, Sputnik Mundo

En octubre de 2023, la revista Archaeological Prospection publicó un artículo sobre el complejo arqueológico de Gunung Padang, en la provincia de Java Occidental. Los autores aseguran que se trata de una pirámide funeraria que comenzó a construirse entre 25.000 y 14.000 años atrás. La publicación provocó un aluvión de críticas en la comunidad profesional. Los medios de comunicación publicaron notas con refutaciones. Bajo la presión de la comunidad científica, el consejo editorial de la revista inició una investigación y el 18 de marzo se retiró la publicación.Qué se sabe de los megalitos de JavaIndonesia es famosa por sus monumentos megalíticos. En la provincia de Java Occidental hay más de 200 monumentos y Gunung Padang es uno de los más espectaculares y misteriosos.El complejo incluye 13 terrazas artificiales, cinco de las cuales han sido despejadas. En ellas quedan restos de terraplenes, vallas, escalones, cimientos de basalto y prismas de dacita. La altura del monumento es de 150 metros, su superficie es de unos 1.000 m². Es la mayor construcción megalítica del sudeste asiático.De 2011 a 2014, el monumento fue estudiado por una expedición dirigida por el geólogo Danny Natavijaya. Realizaron prospecciones arqueológicas, geofísicas, cartografía y perforaciones.Declaraciones escandalosasLas conclusiones del equipo indonesio parecen bastante plausibles. Los investigadores dataron la materia orgánica del suelo extraído de pozos y zanjas. Analizaron la relación entre el carbono-14, que solo acumulan los organismos vivos, y los isótopos estables. Cuanto menos 14C, más antigua es la muestra. Los autores del trabajo sugirieron que los orgánicos llegaron al suelo durante y después de la construcción de la pirámide. Tras estudiar 12 muestras, han obtenido dataciones desde el año 25000 a. C. hasta el 1500.La comunidad científica en su conjunto no duda de que la datación sea correcta. Lo que resulta confuso es la interpretación. El arqueólogo Bill Farley lo señala: en las muestras no había carbón ni huesos que indicaran la presencia humana."Un gran error lógico" califica el arqueólogo tailandés Noel Tan al intento de relacionar la edad del suelo con artefactos humanos.En 2014, en el mismo yacimiento, otro grupo de científicos solo encontró unos pocos fragmentos de cerámica, fragmentos de herramientas de piedra, metal y monedas de época tardía. La datación del carbón apuntaba al 117-45 a. C. El jefe de los trabajos Lotfi Yondri, en una entrevista con Nature, apunta que las personas habitaban las cuevas locales hace 12.000-6.000 años, sin tener ninguna tecnología de construcción avanzada.Mientras tanto, los autores del artículo sensacionalista insisten en su rectitud. Y llaman a la retirada de los resultados de la investigación por la censura editorial, contraria a los principios de la ciencia.

