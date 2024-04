https://sputniknews.lat/20240407/nueva-mision-conjunta-de-la-otan-muestra-que-occidente-no-tiene-un-plan-real-para-ucrania-1149543039.html

Nueva misión conjunta de la OTAN muestra que "Occidente no tiene un plan real para Ucrania"

Las ideas del ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, sobre una nueva misión conjunta de la OTAN en Ucrania son "más un deseo que una realidad"...

Los países de la OTAN tienen la intención de establecer una misión conjunta en Ucrania, declaró a los periodistas el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, para mejorar el uso coordinado de las capacidades de la alianza en apoyo de Ucrania. "Esto no significa que entremos en guerra, sino que ahora podremos utilizar las capacidades de coordinación, entrenamiento y planificación de la OTAN para apoyar a Ucrania de forma más coordinada", aclaró el ministro. "Las reflexiones de Sikorski no coinciden con las declaraciones de David Cameron en la cumbre de la OTAN en Bruselas. El ministro de Exteriores británico reconoció que 'la guerra estará perdida si los aliados no dan un paso al frente', pero cuando se le preguntó si las naciones occidentales deberían enviar tropas a Ucrania, Cameron respondió 'no'", recuerda.Por su parte, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, subrayó que no hay planes de desplegar tropas de la OTAN en territorio ucraniano. "No tenemos planes de desplegar tropas de la OTAN en Ucrania, no ha habido ninguna petición en ese sentido, pero los ucranianos están pidiendo equipamiento, munición y armas, y se lo estamos proporcionando a Ucrania, lo que no convierte a los aliados de la OTAN en parte del conflicto", declaró Stoltenberg en rueda de prensa.La cuestión polémica de la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania ha estado en el punto de mira desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que se niega a "descartar" el envío de tropas de la UE a la zona de conflicto. Estas declaraciones provocaron duras reacciones por parte de algunos políticos europeos y aún resuenan en los círculos políticos. Sin embargo, hace poco, el consultor estadounidense de seguridad y defensa Edward Luttwak escribió en un artículo para el sitio web UnHerd que los países de la OTAN "pronto tendrán que enviar soldados a Ucrania, o bien aceptar una derrota catastrófica", ya que Kiev carece de personal militar. En sus palabras, el Reino Unido, Francia y los países nórdicos "ya se están preparando discretamente para enviar tropas, tanto pequeñas unidades de élite como personal logístico y de apoyo".En este sentido, Raffone subraya que el apoyo de la alianza a Ucrania "se limita a determinadas funciones logísticas, de asesoramiento y de formación", y según el actual Tratado del Atlántico Norte, "no sería posible hacer más". "Los diplomáticos en Bruselas no ven ningún espacio concreto para un compromiso directo de las tropas de la OTAN en Ucrania. La postura de la OTAN es evitar el colapso ucraniano bajo la constante presión rusa con el objetivo estratégico de crear las condiciones para una solución negociada, sea cual sea", señala el analista."El último clavo en el ataúd de Ursula von der Leyen"Stoltenberg también ha presentado planes para un paquete de 100.000 millones de euros de ayuda militar a Kiev, con la esperanza de finalizar el acuerdo a tiempo para la próxima cumbre del bloque en Washington en julio. Pero se trata de un "plan sobre el papel sin ninguna cobertura fiscal concreta por parte de los Estados miembros de la OTAN", destaca Raffone. Lo describe como "el último clavo en el ataúd de [la jefa de la Comisión Europea] Ursula von der Leyen, que sugirió un acuerdo similar en el marco del sistema de defensa de la UE"."Todas estas declaraciones deben interpretarse teniendo en cuenta el posible regreso de [Donald] Trump a la Casa Blanca a finales de 2024. Parecen intentos de crear condiciones 'a prueba de Trump', compromisos declarativos preventivos para equilibrar al candidato Donald Trump sugiriendo que EEUU podría recortar el apoyo [a Ucrania] y afirmando que algunos miembros de la OTAN no estaban pagando lo que debían", enfatiza el experto.En su opinión, EEUU que "está proporcionando el 80% de los suministros militares a Ucrania, no ha conseguido aprobar el nuevo paquete de ayuda militar". En su opinión, la Presidencia de Trump podría limitar la financiación de Ucrania. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, declaró tras su reunión en marzo que el expresidente estadounidense no proporcionaría ayuda financiera a Ucrania si era elegido.En cuanto a la "misión conjunta de la OTAN en Ucrania" pregonada por Sikorski, en caso de que se establezca, "va en el sentido de no implicar a la OTAN directamente en Ucrania", señala Raffone, y añade: "La OTAN no tiene un plan real para Ucrania, pero le gustaría que la situación se 'estabilizara' para que fuera más manejable". En las palabras del analista, el objetivo no declarado es "reducir (...) el colapso de las fuerzas ucranianas para que, en un momento dado, sin un vencedor y un vencido sobre el terreno, puedan tener lugar algunas negociaciones".Las conversaciones sobre el establecimiento de una misión de la OTAN en Ucrania se producen en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y "las enormes tensiones dentro del aparato estadounidense indican que el complejo militar-industrial no quiere perder el flujo de fondos federales", continúa el experto. "La OTAN solo refleja las fuerzas internas de EEUU que luchan ante las elecciones presidenciales", resume Paolo Raffone. El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia las tratará como invasoras. También aseveró que su país está preparado para una eventual guerra nuclear desde el "punto de vista técnico-militar".

