El Gobierno venezolano cumple con acuerdos del diálogo, pero EEUU insiste en dinamitarlo

CARACAS (Sputnik) — Este mes se cumplió un año de la firma en México del memorando de entendimiento entre el Gobierno de Venezuela y un sector opositor, y... 24.08.2022, Sputnik Mundo

Las conversaciones en Ciudad de México suponían el tercer intento de Maduro por llegar a acuerdos con un sector vinculado con el exdiputado Juan Guaidó.En el memorando, ambas delegaciones establecieron siete puntos prioritarios: derechos políticos para todos; garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables; levantamiento de sanciones y restauración de derecho a activos; respeto al Estado constitucional de derecho; y convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia.Así como también, la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.El diputado e integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Julio Chávez, en conversación con la Agencia Sputnik, señaló que la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) ese mismo año formó parte de las garantías electorales que la oposición solicitó en la mesa de diálogo.No obstante, consideró que la oposición, dirigida por EEUU, no cumplió con los acuerdos, pues dijo que el Gobierno de Joe Biden continúa sin levantar las sanciones contra su país."También estuvo en el memorando de entendimiento la necesidad de que se levantaran las medidas unilaterales y coercitivas y eso no ha ocurrido por parte del Gobierno de Estados Unidos, que lo que ha hecho es ratificar y seguir profundizando en esas medidas que violan flagrantemente el derecho internacional", indicó el parlamentario.Las negociaciones fueron suspendidas en octubre de 2021, luego de que el Gobierno de Maduro decidió no continuar participando por la extradición desde Cabo Verde a EEUU de su diplomático Alex Saab, a quien había sumado como miembro pleno del diálogo.Su liberación fue una de las condiciones para retornar a la mesa.Chávez, también integrante de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación del parlamento, manifestó que EEUU tampoco cumplió con la liberación del diplomático.ExigenciasA pesar de que la oposición incumplió con los acuerdos, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, afirmó el 15 de agosto que existen "altísimas probabilidades" de que la mesa de negociación se reactive próximamente.No obstante, Blyde y el jefe de la delegación por el Gobierno, Jorge Rodríguez, sostuvieron en mayo un encuentro en Caracas.En ese entonces, Rodríguez escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que indicó que se encontraba en reunión de trabajo para "planes de futuro" y "en el rescate del espíritu de México".Sin embargo, el Gobierno sumó otra exigencia para retornar al diálogo, y es la devolución del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, retenido en Argentina desde el 6 de junio."No nos vamos a mover en cosas de diálogo, ni nada de esas cosas. Nos devuelven el avión y a esos tripulantes o salimos a la calle, vamos a combatir en todos los espacios", expresó Rodríguez durante una sesión del parlamento.Además, un juez argentino aceptó el pedido de Washington de incautar el avión venezolano investigado por la justicia de ese país.En ese sentido, el diputado opinó que EEUU no va a cambiar su política hostil contra Venezuela para evitar que el diálogo pueda producir "frutos"."Eso evidencia que no quiere que el diálogo dé los frutos, los resultados que espera el pueblo venezolano. El Gobierno de EEUU ha venido dinamitando todos los procesos de diálogo, de intento de acuerdo y conversación, y eso evidencia que es una postura hostil que no va a variar", acotó.AcercamientosEn marzo, Maduro sostuvo un encuentro en Caracas con una delegación estadounidense, en la que ambos gobiernos acordaron trabajar en una agenda de interés común.Ese fue el primer acercamiento entre Maduro y EEUU, luego de que en 2019 rompió relaciones con esa nación, tras la decisión del expresidente Donald Trump (2017-2021) de reconocer al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.Tras el encuentro, la administración de Biden autorizó a las empresas Chevron, de EEUU; Eni, de Italia; y Repsol, de España, a realizar operaciones en esta nación sudamericana.Sin embargo, el primer vicepresidente de Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que EEUU "no ha levantado sanciones a Venezuela", y pidió a los ciudadanos de su país no "confundirse".Entretanto, a pesar de la flexibilización de las sanciones que supuso la autorización de las petroleras a operar en Venezuela, el Departamento de Estado advirtió el 23 de agosto que las medidas contra este país "siguen vigentes".

venezuela

eeuu

2022

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

Kelly Carreño

