"El futuro está en el Pacífico, no en el Atlántico": el renacimiento de la Comunidad Andina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso relanzar la Comunidad Andina con el regreso de Chile y Venezuela, socios que dejaron el bloque hace más de... 30.08.2022

En su primer viaje al exterior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó Lima para mantener un encuentro bilateral con su homólogo peruano Pedro Castillo. Allí, Petro puso sobre la mesa la necesidad de un relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la reincorporación de Chile y Venezuela."Debemos ser más poderosos, juntar más voces", reclamó Petro, en el marco de la XXII Cumbre Presidencial del bloque, a la que asistieron los mandatarios Luis Arce de Bolivia, Guillermo Lasso de Ecuador, el local Pedro Castillo en representación de Perú y el propio Petro.Petro destacó que de ocurrir esta reincorporación es necesario establecer un "acuerdo mínimo" en materia de respeto a la Convención Internacional de Derechos Humanos y abogar porque la CAN tenga "una voz más fuerte" en el concierto internacional.En diálogo con Sputnik, el economista venezolano Rafael Alberto Martínez consideró que "es fácil dar una opinión" en favor de la incorporación de Venezuela a la Comunidad Andina porque "su mercado natural, en el cual está más integrado culturalmente y comercialmente, es la Comunidad Andina y no el Mercosur".El analista consideró que para el caso de Chile "no representa tanta ventaja por su gran costa en el Pacífico y su larga frontera compartida con Argentina". Sin embargo, concuerda que la cooperación económica y el intercambio comercial, "siempre son buenos para unos mercados tan pequeños como los de nuestros países".Venezuela salió de la CAN en 2006 en protesta por la firma de los TLC que firmaron Colombia y Perú con EEUU.Chile fue miembro entre 1969 y 1976, luego se convirtió en país observador entre 2004 y 2006; y desde ese año hasta la fecha es un miembro asociado.La Comunidad Andina, antes conocida como Pacto Andino o Grupo Andino, es un organismo político internacional creado el 26 de mayo de 1969 a través del Acuerdo de Cartagena. Colombia, junto a Bolivia, Ecuador y Perú es uno de los Estados miembros fundadores.La energía, una razón para la integración andinaUna de las ideas de Petro es que la CAN debería generar una red eléctrica integrada entre los países que se alimente de energías renovables y sea una acción directa en la mitigación del cambio climático, además de superar el bloqueo económico.En lo concerniente al extractivismo de hidrocarburos, Petro aseveró que "ese mundo va en extinción. Si no se acaba ese mundo, se acaba la humanidad. Acá tenemos la oportunidad de planear otra vía: una integración energética. Entre más barata sea la energía eléctrica en nuestros países, más posibilidades de desarrollo".Ante la propuesta de una red integrada de electricidad, su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso afirmó que la propuesta de Petro podría ser un motivo "para plantear un evento de la comunidad andina y los ministros de energía para estudiar las sinergias que eso puede producir".La expansión de la Universidad Andina Simón BolívarOtro de los puntos que destacó el presidente Petro, fue la necesidad de expandir la Universidad Andina Simón Bolívar, una casa de estudios que forma parte del Sistema Andino de Integración de la CAN, especializada en posgrados internacionales, con sede en Sucre, Bolivia.El mandatario colombiano solicitó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria y al canciller Álvaro Leyva, idear un programa de expansión de la Universidad Andina Simón Bolívar con horizontes regionales.

