Autoridades de Bolivia repudian el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina

Autoridades de Bolivia repudian el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina

El expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce y varios referentes políticos y de organizaciones sociales manifestaron su solidaridad y apoyo hacia la... 02.09.2022

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1130021781_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_264be30b2a69eb53288b48848796936f.jpg

Las imágenes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, causaron estupor a la mayoría de la población de su país, así como a sus aliados en América Latina. Las principales autoridades de Bolivia estuvieron entre las primeras en manifestar su solidaridad y apoyo hacia quien fuera en dos oportunidades presidenta de la nación vecina.El presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió al hecho en su cuenta de Twitter: "Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia enviamos todo nuestro apoyo a ella, a su familia, al gobierno y pueblo argentino".El expresidente Evo Morales (2006-2019) se expresó también a través de su cuenta de Twitter. Sostuvo que los opositores "repiten la misma receta que aplicaron contra nuestra democracia en 2019 y, antes, contra los hermanos Luis Inácio Lula Da Silva [de Brasil], Fernando Lugo [de Paraguay] y Mel Zelaya [de Honduras]. Son los últimos zarpazos de la derecha imperialista que aplica la persecución judicial, golpes y magnicidios por mantener una hegemonía que ha perdido".Sputnik consultó a autoridades políticas y de organizaciones sociales del Estado Plurinacional, quienes expresaron su preocupación por el intento de asesinato y transmitieron su apoyo a Cristina Fernández.Protección de sus basesEn Bolivia, tanto el expresidente Morales como el presidente Arce tienen el hábito de recorrer el país a diario y tener contacto cercano con la población, igual que la vicepresidenta argentina con sus militantes ante su casa, en el barrio porteño de Recoleta.Pero en el Estado Plurinacional, además de la correspondiente guardia presidencial, las autoridades son resguardadas por la llamada "policía sindical", conformada por integrantes de las organizaciones indígenas campesinas del lugar."Pedimos a los hermanos del partido político de nuestra hermana que resguarden su integridad, que la cuiden y protejan más que nunca, porque creo que sus ideas siguen sembrando sus raíces en toda Latinoamérica", dijo la diputada.Y agregó: "Hoy, los pueblos tenemos que estar más unidos que nunca en defensa de la democracia y los derechos de nuestros pueblos. Debemos seguir trabajando en la reactivación económica de nuestros países".La diputada, en representación de las parlamentarias, envió "mucho fuerza y energía para nuestra hermana. Que tenga mucha fortaleza porque no está sola. Tiene todo el respaldo de las parlamentarias de Bolivia, quienes repudiamos estos hechos de violencia".Jueces y oposiciónEn la noche del 1° de septiembre, la vicepresidenta llegó a su departamento en la ciudad de Buenos Aires. En su puerta, como sucedió los últimos 11 días, miles de personas la esperaban para transmitirle su cariño y apoyo ante el reciente embate judicial del llamado "lawfare", una guerra judicial propiciada por la oposición, que también influye en la justicia del país.Se arman causas judiciales con pocas pruebas, pero con jueces y fiscales situados políticamente en la oposición a las autoridades que juzgan. Sucedió con el expresidente Rafael Correa en Ecuador y con Lula Da Silva en Brasil, entre otros.En el caso de Cristina Fernández, se la acusa de dirigir una "asociación ilícita", en la denominada causa Vialidad, que investiga presuntos desvíos de fondos estatales para obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2007 y 2015, cuando era presidenta de la Nación. La Fiscalía pide 12 años de cárcel e inhabilitarla como funcionaria pública.Si se consumara este pedido, la actual vicepresidenta sería proscrita para participar en las elecciones presidenciales de 2023, en las cuales tiene amplias posibilidades de ganar su tercer mandato.El hombre que apuntó a su cabeza (pero la bala no salió) se llama Fernando Andrés Sabag Montiel. Tiene 35 años, nació en Brasil y vive en Argentina desde sus 6 años. En las últimas semanas había sido entrevistado en canales televisivos en la calle, como si él fuera un transeúnte al cual le preguntaban su opinión sobre la política nacional. En ambos casos dio muestras de oponerse férreamente a las políticas del Gobierno de Alberto Fernández."Nuestra aliada"Ever Rojas es secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la organización campesina más grande del Estado Plurinacional. En diálogo con Sputnik, manifestó que "la hermana vicepresidenta es nuestra aliada. No podemos permitir que le quiten la vida"."Más adelante vamos a vencer a la derecha y vamos a eliminar su injerencia en América Latina. Para eso nosotros estamos firmes como pueblos indígenas originarios. Tenemos que unirnos con Argentina para aplastar a la derecha", reflexionó Rojas.El diputado Grobert Nogales, del MAS, es presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. "Repudiamos y reprochamos estos hechos. Siempre estamos con la cultura de paz, de armonía y del Vivir Bien. Con estos intentos, creo que quieren que ocurra lo mismo que aquí en 2019, con el golpe de Estado", dijo a Sputnik.La vicepresidenta Argentina tiene amplias posibilidades de volver a ser presidenta en 2023. Lo mismo podría ocurrir en Brasil en octubre próximo, si gana Lula Da Silva en las elecciones presidenciales.En este sentido, el diputado consideró que puede tratarse de un atentado no solamente contra Argentina, sino contra los países progresistas de la región que intentan volver a unirse, como ya ocurrió en la primera década de 2000."Cristina tiene un respaldo contundente de su pueblo. Podemos observar que hay preocupación en los países que quieren tener el control de la región. Pero tienen que entender que vivimos en un estado de derecho, con libertad y unidad, para buscar el bien común de todos los habitantes", dijo Nogales."Vemos que hay intereses de algunos Gobiernos que quieren someter a los países de América", evaluó.El intento de magnicidio "muestra que hay miedo en la oposición, porque sabe que tenemos líderes en todos los países, quienes pueden representar legítimamente a las organizaciones sociales desde las bases", dijo la legisladora.La Embajada de Argentina en Bolivia agradeció las muestras de solidaridad de diversos sectores de la población, así como del ámbito político. Y convocó para hoy 2 de septiembre a las 16 horas (local) "a mostrar sus expresiones de apoyo a la vicepresidenta en las puertas de esta sede diplomática", ubicada en el barrio paceño de Sopocachi.

2022

