https://sputniknews.lat/20220909/corea-del-norte-se-suma-al-club-de-las-potencias-nucleares-1130307849.html

Corea del Norte se suma al club de las potencias nucleares

Corea del Norte se suma al club de las potencias nucleares

Una decisión que no ha dejado indiferente a nadie. Gira africana de Josep Borrell. Muerte de reina Isabel II produce reacciones a nivel global. Petro propone... 09.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-09T18:52+0000

2022-09-09T18:52+0000

2022-09-09T18:52+0000

octavo mandamiento

corea del norte

armas nucleares

aniversario

colombia

gustavo petro

reformas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1130307703_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_7b31ebe5e252770a384fc9c73025bb55.png

Corea del Norte se suma al club de las potencias nucleares Corea del Norte se suma al club de las potencias nucleares

Corea del Norte se adhiere al club de potencias nucleares sin ser invitadaCorea del Norte, que este 9 de septiembre celebró su 74 aniversario de la fundación de la República, no se pudo hacer a sí misma un mejor regalo que proclamarse como una potencia nuclear.Una noticia que no dejó a nadie indiferente: las reacciones –tanto defendiendo el derecho de Pyongyang de poseer armas nucleares, como condenando enérgicamente esa decisión-, no tardaron en producirse.Petro propone reforma agraria para mejorar las exportaciones de ColombiaEl presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso realizar una reforma agraria durante su exposición en el Congreso Nacional de Exportadores. Pero esta es sólo una de las propuestas del presidente para cambiar el presente colombiano.En la inauguración del evento y la entrega del Premio Nacional de Exportadores organizado por ANALDEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, hicieron uso de la palabra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a quienes siguió el discurso de Petro, quien se sumó a la discusión sobre desarrollo económico y narcotráfico.Al tratarse de un congreso de exportadores, el mandatario se enfocó en la necesidad de industrializar para exportar productos de mano de obra intensiva y puso como ejemplo el de astilleros colombianos capaces de producir fragatas. También resaltó la necesidad de desarrollar industrias del conocimiento y profundizar la educación universitaria.

corea del norte

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

corea del norte, armas nucleares, aniversario, colombia, gustavo petro, reformas, аудио