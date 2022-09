https://sputniknews.lat/20220914/grupos-neonazis-en-america-latina-una-alarma-que-se-activa-1130448608.html

Grupos neonazis en América Latina, una alarma que se activa

Grupos neonazis en América Latina, una alarma que se activa

El atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, evidenció la presencia de grupos con ideas neonazis desperdigados por América Latina...

La investigación en torno al atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reafirma la existencia de un grupo con ideas neonazis detrás de la organización del intento de magnicidio. El rastro de este tipo de agrupaciones de extrema derecha no es algo nuevo en Argentina ni en América Latina, donde han sido seguidas de cerca por las autoridades en más de una ocasión en los últimos años.En Argentina, la investigación sobre el atacante, Fernando Sabag Montiel, coincidió con otro operativo sobre un referente extremista. En la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros de la capital, fue detenido José Derman, un hombre de 39 años, referente de un centro cultural denominado Kyle Rittenhouse, en homenaje al joven estadounidense que en 2020 asesinó a manifestantes en Wisconsin.En 2010, Argentina también investigó la existencia de un grupo neonazi en la ciudad de Mar del Plata. Pintadas contra los inmigrantes, así como atentados a monumentos y ataques a mujeres y disidencias en la vía pública fueron algunos de los delitos cometidos por la organización que incluso incorporaba símbolos nazis y el saludo típico.La región también ha sabido de episodios graves que involucran a grupos identificados como neonazis. Uno de los más impactantes se dio en 2012 en Santiago de Chile, cuando un grupo de jóvenes golpeó hasta la muerte al joven Daniel Zamudio por ser homosexual. El joven sufrió brutales agresiones y torturas, que incluyeron el dibujo de esvásticas en su cuerpo con el filo de una botella rota.Si bien los detenidos no conformaban un grupo muy organizado, se hacían llamar 'los moreno nazis del centro' y tenían antecedentes de agresiones contra inmigrantes, además de recolectar material y simbología.En Colombia, los medios suelen señalar a la agrupación conocida como Tercera Fuerza como la agrupación neonazi más conocida en el país. A ese grupo se le han atribuido más de un ataque contra integrantes de la comunidad LGBT, migrantes, personas en situación de calle y trabajadoras sexuales.Un artículo de 2017 del sitio de periodismo independiente Las2orillas consignaba que, además de Tercera Fuerza, existen otros nueve grupos con identidad neonazi, con nombres tan elocuentes como Escuadrón Nacionalista 88, Sol Negro, Lobos Blancos o Comando Unión Nacional Socialista de Colombia, entre otros.El mismo artículo señalaba que estos grupos han sido influenciados ideológicamente por una organización religiosa y ultranacionalista conocida como Sociedad Colombiana en Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, nacida en 1968 y dedicada a difundir valores como el "matrimonio católico monógamo" y heterosexual, el derecho a la propiedad y que "la libertad no sirva de pretexto al caos y a la depravación".En Uruguay, la Policía logró desarticular, en 2017, a un grupo neonazi luego de que provocara desmanes en un bar céntrico de Montevideo. Tras la detención de seis hombres y dos mujeres, se inició una investigación que permitió establecer que el grupo mantenía reuniones periódicas y realizaban "rituales en honor a personas como Rudolf Hess, uno de los colaboradores principales de Adolf Hitler. El grupo también tenía en su poder armas de fuego y banderas, folletos y otros objetos con simbología nazi, incluidos retratos de Hitler.México tampoco ha escapado de este fenómeno. El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) ha advertido sobre la existencia de un Partido Nacional Socialista de México que, desde redes sociales como Facebook, "proclama los principios de la ideología nazi". En sus publicaciones, miembros del grupo aseguran que "el judío controla todos los mercados, bancos y gobiernos para oprimir a todos los blancos que trabajamos honradamente para poder alimentar a nuestras familias blancas".Algunas ideas neonazis en América Latina ni siquiera buscan escudarse en el anonimato. En 2019, el empresario peruano Martín Quispe Mayta se hizo conocido públicamente como el líder de un movimiento denominado Movimiento Social Nacionalista del Perú Andino. Quispe llegó a crear una sede de su movimiento e intentó inscribir un partido político ante las autoridades electorales peruanas.Lejos de ser condenado por sus dichos, Quispe se hizo noticia internacional y llegó a ser entrevistado por el medio británico The Guardian, donde afirmó que incluso el conquistador Francisco Pizarro era de origen judío.

