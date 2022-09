https://sputniknews.lat/20220914/las-maniobras-que-estan-detras-de-la-ruptura-que-amenaza-a-la-oposicion-en-mexico-1130462469.html

Las maniobras que están detrás de la ruptura que amenaza a la oposición en México

La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo ha... 14.09.2022, Sputnik Mundo

Dos de los tres integrantes de la alianza Va por México conformada por el PRI, el PAN y el PRD anunciaron que consideran suspendida temporalmente su vinculación luego de que el tricolor emitiera una propuesta más cercana a la de López Obrador, con la que el partido promueve extender la cooperación entre las fuerzas armadas y la Guardia Nacional hasta 2028.El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitieron un pronunciamiento conjunto donde declaran su distanciamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, en contraste, en conferencia de prensa tanto defendió su postura ante la seguridad de México como aseguró que el vínculo con los otros dos partidos no está en riesgo.De cara a las elecciones a la gubernatura del Estado de México, la entidad más poblada del país y definitiva en cualquier proceso electoral federal por sus dimensiones, a celebrarse en 2023, y a la elección presidencial de 2024, Sputnik conversó con el doctor en ciencias políticas y sociales Maximiliano García Guzmán, egresado y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para entender las implicaciones de esta fractura en la oposición.Tensar la negociación más que romper de forma definitivaEl distanciamiento del PAN y el PRD del PRI es un elemento más discursivo que práctico, estima García Guzmán."La alianza tiene muchos niveles y muchas dimensiones, seguramente varios de ellos se van a mantener, sobre todo pensando en procesos electorales del carácter local, más bien me parece un mensaje para desmarcarse de ciertas decisiones que ha tomado el Partido Revolucionario Institucional", apunta el universitario.Sin embargo, García Guzmán estima difícil que en los hechos se avance a la ruptura definitiva de un entendimiento que puede darse conforme a diferentes características y herramientas."Y que seguramente la seguiremos viendo operar en otras elecciones locales que estén por venir", añade.¿El PRI se acerca a Morena?En el proceso de votación de la reforma eléctrica, también propuesta de López Obrador, el presidente señaló directamente al PRI y lo desafió a retomar la política nacionalista de algunos de sus líderes históricos, como Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica.Sin embargo, el tricolor se amarró en su postura de respaldo al PRD y el PAN, y en el Palacio Legislativo rechazó la iniciativa constitucional del presidente, con el descontento de distintos críticos y del mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente cuya mayoría legislativa sí apoyó la medida.Ahora, con su propuesta de ampliar el periodo extraordinario de colaboración entre la Defensa y la Guardia Nacional, el tricolor no se suscribe a la postura presidencial, pero sí se le asemeja, lo que García Guzmán interpreta como un rasgo propio de la tradición negociadora del partido."Está buscando fortalecer algunos puentes; el PRI, más que cualquier otro partido en el país, tiene esta experiencia y esta característica ya muy natural de ser un partido, vamos a llamarlo así, bisagra, es un partido que juega mucho a las alianzas coyunturales, precisamente pensando en procesos electorales que están por venir", señala el docente de la UNAM.En su lectura de cara a las elecciones por venir y su propia dirigencia nacional, el tricolor evaluó la conveniencia de una postura más cercana a Morena que a sus aliados de Va por México."Un movimiento que el PRI ha adoptado ya de manera más orgánica o natural de construir estos puentes en función de lo que está en riesgo, son procesos electorales importantes los que vienen", valora.La vigencia del empresario Claudio X. GonzálezEl empresario Claudio X. González, abierto opositor del presidente López Obrador, reaccionó al posicionamiento de deslinde del PAN y el PRD con una sentencia enfática.Al mismo tiempo que el blanquiazul y el sol azteca anunciaban la suspensión temporal de su vínculo con el PRI, el empresario y acompañante de la oposición partidista a Morena tuiteó un mensaje."La coalición Va por México es INDISPENSABLE (sic) para mantener a raya las aspiraciones del ejecutivo de destruir el INE (Instituto Nacional Electoral), estatizar la energía y militarizar la Guardia Nacional", escribió."Es INDISPENSABLE para ganar en Estado de México y Coahuila; es INDISPENSABLE para lograr la alternancia en 24. Es INDISPENSABLE, punto", añadió González.Cuestionado sobre esta postura, el universitario Maximiliano García Guzmán consideró que el empresario sigue siendo relevante en la gestión de la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, sobre todo por su interlocución directa con grupos de derecha en el país, opositores a la actual administración federal."El valor que él le da a la alianza es muy importante, yo no la llamaría, digamos, indispensable, porque me parece que eso también en alguna medida afecta la imagen individual de cada partido, es decir, deja ver que solos no podrían ejercer un contrapeso efectivo, y es un poco también de jugar con los ánimos de los tres partidos para obligarlos un poco a actuar de manera cohesionada", expresa el egresado de la UNAM."Sí me parece que él va a seguir teniendo un peso importante" sobre todo por su relevancia en el sector empresarial y su cercanía con el PAN, estima García Guzmán, por lo que va a seguir impulsando su agenda de oposición y fomentando la imagen de un bloque partidista unido en rechazo a Morena.¿Qué ganan el PAN y el PRD con el anuncio de deslinde?El blanquiazul y el sol azteca fortalecen su imagen pública al emitir esta objeción a las decisiones del PRI y expresan que su acompañamiento electoral no es un cheque en blanco, evalúa el profesor.Sin embargo, en el fondo el pragmatismo de la alianza se impondrá al distanciamiento ideológico, supone, y seguirá operando en las rutas concretas de los intereses electorales."Lo van a resolver de una manera muy práctica, me parece que ese es el sentido de la alianza y desmarcarse ahora del PRI en términos discursivos les ayuda en términos de imagen pública, pero me parece que de fondo la alianza en alguna medida continuará", concluye el académico.

