Haití: "el pueblo sabe que han secuestrado su soberanía"

Haití: "el pueblo sabe que han secuestrado su soberanía"

Se intensifican las protestas a causa de la crítica situación social en el país caribeño. 23.09.2022

2022-09-23T06:26+0000

2022-09-23T06:26+0000

2022-09-23T06:26+0000

En el marco del fuerte aumento de las protestas en Haití con motivo del aumento de los combustibles impulsado por el Gobierno de Ariel Henry, el analista haitiano Henry Boisrolin dialogó con GPS Internacional para analizar las causas de la crisis humanitaria que vive el país.A pesar de los llamados del primer ministro de Haití, Ariel Henry, a la calma y a levantar las barricadas, cientos de ciudadanos se movilizaron en la capital, mientras que en ciudades departamentales se registraron saqueos de instituciones humanitarias y escuelas. En este marco, "la crisis haitiana es ininterrumpida y el pueblo no quiere seguir como estaba viviendo antes", indicó. En esta sociedad "se ha marginalizado a millones de seres humanos que padecen de hambruna severa", sostuvo Boisrolin.Por tanto, lo que ocurre en Haití "no se trata sólo de una crisis a causa de la carestía del costo de vida, sino también porque el pueblo sabe que ha perdido su derecho a la autodeterminación", aseveró. La crisis tiene causas muy profundas, "ya que hay frustraciones con gente marginalizada que desde hace años tiene secuestrada su dignidad", expresó. Más aun, "el país ha sufrido distintos tipos de ocupaciones a través de las llamadas misiones humanitarias de las Naciones Unidas, como la MINUSTAH", apunto.¿Cuáles son las causas de la grave crisis haitiana?En este sentido, "hay una singularidad de la crisis haitiana, la cual hace falta enmarcarla en la descomposición del sistema neocolonial", sostuvo. Este es un caos planificado, "en el que la comunidad internacional, con EEUU a la cabeza, tienen una responsabilidad mayor", dijo Boisrolin. El pueblo está harto, "las manifestaciones se desarrollan en los 10 departamentos, no sólo en las ciudades importantes sino también en las zonas rurales", sostuvo el miembro del Comité Democrático Haitiano.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con la investigadora ecuatoriana Irene León, con quien dialogamos sobre el aumento de la inseguridad ciudadana en Ecuador.Lasso pierde el control de la seguridad interna del paísLa sociedad ecuatoriana está sufriendo un fuerte aumento de la inseguridad y la respuesta del Gobierno liderado por Guillermo Lasso ha sido intensificar la represión policial. En este marco, "con el achicamiento del Estado, que es parte del plan neoliberal que impulsa el presidente, se han eliminado todas las políticas preventivas y de seguridad", expresó León. Sobre ello, "Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de la región a ser lo contrario en un tiempo muy corto", lamentó.A poco más de un año de la asunción de Lasso, "los índices de seguridad se han convertido en la primera preocupación ciudadana luego de la supervivencia", indicó. La gente está preocupada porque "día a día el país asiste a un aumento de los actos violentos", añadió. Sobre ello, "las políticas represivas no están operando, sino que han empeorado la situación", expresó. Por tanto, "el país se ha transformado en una crónica roja en el que las autoridades son parte de este desgraciado guión", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de los cambios sistémicos globales de las últimas décadas en América Latina.Moliere en UruguayEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz Gabriela Quartino, con quien dialogamos sobre la obra de teatro El Enfermo Imaginario, escrita por el Molière. La misma se estrenó el pasado 17 de setiembre en el teatro Stella en Montevideo, con motivo de los 400 años del nacimiento del dramaturgo francés.

