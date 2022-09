https://sputniknews.lat/20220923/los-referendos-sobre-la-adhesion-a-rusia-cinco-dias-que-lo-cambiaran-todo-1130769940.html

Los referendos sobre la adhesión a Rusia: cinco días que lo cambiarán todo

Una parte histórica de Rusia"Históricamente, [esta región del Donbás] siempre ha sido parte del territorio ruso, es decir, Novorossiya [Nueva Rusia]. En Rostov y Krasnodar la situación económica era mucho mejor que en Kiev, así que también tenían una razón para apegarse a Rusia. Lo que sucedió después de 2014 [con la adhesión de Crimea] sólo los fortaleció aún más", expone el politólogo.Prorokovic prevé que los vecinos de estas regiones optarán por la adhesión a Rusia y, además, asegura que el resultado sería lo mismo si el referendo se realizara en otras regiones de Ucrania.Los referendos de estas zonas se llevarán a cabo entre el 23 y el 27 de septiembre.Poco margen de maniobra para la parte ucranianaAl ser cuestionado sobre cuál sería la reacción de la parte ucraniana ante la celebración de dichos referendos, el experto señaló que el margen de maniobra que le quedó al Gobierno ucraniano es muy limitado."Desde el punto de vista jurídico-formal, es posible que digan que esto es inconstitucional, que se nieguen a aceptar los resultados del referendo. Probablemente culpen a Rusia, quizás inicien una disputa en algún tribunal internacional… Buscarán el apoyo del Occidente colectivo para sus pasos y recibirán el apoyo. Supongo que se están preparando para que política y legalmente sea una difícil lucha de trincheras que durará décadas, no años", aseveró.Incomparable con los BalcanesAunque la voluntad del pueblo se confirmó de la misma manera en los Balcanes que se propone para las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, el experto asegura que la situación no es comparable con la de la República Serbia de Krajina —una entidad étnicamente serbia autoproclamada en 1991 dentro de Croacia, sin reconocimiento internacional. Tampoco se puede comparar con los acontecimientos en Bosnia y Herzegovina, ni con el referendo organizado a finales de febrero de 1992. ¿Por qué? Porque el mundo ya es otro y está en constante cambio, dice."Occidente acusó a Rusia de invasión, Ucrania acusó a Rusia de agresión. Estos términos pueden usarse cuando se violan las reglas del juego en el orden existente. Rusia ya no juega dentro del orden existente que Occidente definió a principios de la década de 1990: está cambiando el orden. Y esta es una de las razones por las que goza del apoyo de la parte no occidental del mundo. Putin está cambiando la estructura del sistema político mundial, cambiando las reglas y los principios por los que es probable que funcione el mundo en las próximas décadas", observa Dusan Prorokovic.Las confusiones de EEUUSegún Dusan Prorokovic, Estados Unidos cree erróneamente que puede defender las viejas reglas, incluso aunque él mismo las violó.De esta manera, desde un punto de vista político, los referendos sobre la adhesión de la República Popular de Luhansk, la República Popular de Donetsk, las regiones de Jersón y Zaporiyia a Rusia son el establecimiento de nuevas reglas del juego, así como una reacción a lo que sucedió hace tres décadas.Robert Badinter es un experto francés en derecho constitucional. Encabezó la Comisión de Arbitraje de la Conferencia sobre Yugoslavia, establecida en 1991 para resolver cuestiones legales controvertidas en relación con el colapso de la Yugoslavia socialista y emitir opiniones consultivas. La Comisión de Arbitraje emitió 15 dictámenes entre 1991 y 1993 sobre cuestiones jurídicas clave derivadas del conflicto entre las repúblicas de la ex Yugoslavia.

