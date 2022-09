https://sputniknews.lat/20220929/pasos-hacia-la-paz-total-en-colombia-10-organizaciones-armadas-inician-cese-al-fuego-1130997129.html

Grupos armados como el Clan del Golfo y disidencias FARC son parte de la propuesta del cese al fuego, en un gesto de acercamiento con el Gobierno, que estudia los pasos a seguir. En otro orden, Perú se prepara para las elecciones regionales y municipales. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Pasos hacia la 'paz total' en Colombia: 10 organizaciones armadas inician cese al fuego Grupos armados como el Clan del Golfo o las disidencias FARC son parte de la propuesta del cese al fuego, en un gesto de acercamiento con el Gobierno, que estudia los pasos a seguir. En otro orden, Perú se prepara para las elecciones regionales y municipales. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La decisión de 10 organizaciones armadas de iniciar un cese al fuego unilateral representa un "avance para la política de paz total" que impulsa el Gobierno, dijo a En órbita, el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.El comisionado de paz, Danilo Rueda, explicó que, en este marco, los grupos se comprometieron a no cometer crímenes."Cada grupo expresó su disposición de ser parte de la paz. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer y no torturar", expresó el funcionario.Además, subrayaron su disposición a trabajar por la propuesta de "paz total" promovida por el Gobierno de Gustavo Petro."Se demuestra la voluntad política de estos grupos de iniciar un diálogo y exploración para desmontar estas estructuras", indicó Rueda Navarro.Entre los grupos que aplican la medida están el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia (disidencias FARC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.La acción de estas organizaciones expresa además "su interés en participar de proceso de paz y aliviar la situación humanitaria", manifestó el entrevistado.En tanto, en las últimas horas se conoció la renuncia de 23 oficiales de la Policía desde los rangos de coroneles hacia abajo.Desde la Policía se filtró que varios de los renunciantes argumentan su decisión en la falta de motivación para seguir en el cuerpo bajo la gestión de Petro."Este Gobierno ha anunciado un viraje en la política de seguridad y defensa, donde se prioriza el respeto a los derechos humanos y depurar una institución que ha sido señalada de actos de corrupción", indicó Rueda Navarro.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la molestia de Rusia sobre el incidente del gasoducto Nord Stream. Cancillería indicó que ocurrió en una zona controlada por inteligencia de EEUU y que este país debe rendir explicaciones.Por otra parte, este domingo 2 de octubre los peruanos votan en las elecciones regionales y municipales. Se elegirán más de 13.000 autoridades en 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1.694 municipios distritales del país para el periodo 2023-2026. Conversamos con la politóloga peruana Eliana Carlín.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

