Los brasileños eligen a su próximo presidente

Los brasileños eligen a su próximo presidente

Millones de brasileños se dan cita en los colegios electorales para elegir al futuro jefe de Estado y otros funcionarios a nivel federal y regional.

Las mesas de votación para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil abrieron sus puertas como corresponde a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y van a trabajar hasta las 5:00 de la tarde (20:00 GMT) para que casi 156 millones de ciudadanos puedan sufragar.Los favoritos ejercen su votoEl candidato presidencial Luis Inacio Lula da Silva ejerció su derecho al voto. Los puntos clave de su campaña son luchar contra el hambre y la pobreza, además de la defensa de la Amazonía que comprende la biodiversidad brasileña y la reactivación económica.Jair Bolsonaro votó poco después. Durante su campaña por la reelección afirmó que la agroindustria es más importante para "la seguridad alimentaria del mundo" que la protección de la Amazonía. También planea eliminar todos los impuestos federales sobre la gasolina.Este 2 de octubre se celebra la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil. Si un candidato logra 50% más uno de los votos válidos, obtendrá la victoria sin necesidad de ir al balotaje, programado para el domingo 30 de octubre. La última encuesta mostró que Lula da Silva va a la cabeza con el 50,7% de los votos válidos. Ese porcentaje ya sería suficiente para ganar en primera vuelta. Mientras que el presidente actual, Jair Bolsonaro, está en segundo lugar con el 41%. El político brasileño laborista Ciro Gomes alcanza un 3,6% y la senadora Simone Tebet un 2,6%. Los demás no llegan al 1%.Además de elegir presidente, los brasileños también renovarán la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y escogerán a los gobernadores de los 27 estados del país y a los diputados de sus respectivas asambleas legislativas.Cómo y quién vota en BrasilEn Brasil el voto es obligatorio para quien tiene entre 18 y 70 años; la Justicia Electoral prevé la suspensión de algunos derechos civiles para quien no vota y no justifique su ausencia en las elecciones. No obstante, las multas y penalidades aplicadas son leves.El sistema de urnas electrónicas, que se usa en Brasil desde hace más de dos décadas, hace que los electores tecleen el número de su candidato en la máquina, en lugar de manosear sobres y papeletas.Los electores pueden entrar en las cabinas de votación con un papel con los números de cada candidato, pero este año, por primera vez no se podrá votar acompañado de celular, ni se podrá circular armado en los locales de votación.

